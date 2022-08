Μελβούρνη: Προσηλυτισμός Μουσουλμάνων στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό στη σύγχρονη Ελλάδα, 1821-1862

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Δρ Στέφανος Κατσικάς θα δώσει μια διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Προσηλυτισμός Μουσουλμάνων στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό στη σύγχρονη Ελλάδα, 1821-1862», την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022, στις 7 μ.μ., στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρονται από την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης. Στη διάλεξή του ο Δρ Κατσικάς θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Γιατί πολλοί Μουσουλμάνοι ασπάστηκαν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό στη σύγχρονη Ελλάδα; Τι σήμαινε η αλλαγή θρησκείας για τους προσηλυτισμένους; Ποια ήταν τα οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά τους προφίλ; Και πώς επηρέασε ο προσηλυτισμός τις σχέσεις των προσηλυτισμένων με τους μουσουλμάνους συγγενείς στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία; Επειδή το οθωμανικό νομικό σύστημα μπορούσε να εμποδίσει τους μουσουλμάνους που είχαν προσηλυτιστεί σε άλλες θρησκείες από το να κληρονομήσουν οικογενειακή περιουσία, η διάλεξη θα εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους η αλλαγή θρησκείας περιέπλεξε τις οικογενειακές σχέσεις και συχνά οδηγούσε σε νομικές διαμάχες. Στη διάλεξη θα υποστηριχθεί ότι η αλλαγή θρησκείας στην εποχή του εθνικισμού ήταν πολύ πιο σημαντική για τους προσήηλυτισμένους, την οικογένειά τους και τις κοινωνικές σχέσεις. Οι προσηλυτισμένοι απέσπασαν όχι μόνο την προσοχή της κοινότητας αλλά και εθνικιστών. Ανάλογα με τη θρησκευτική πίστη και την εθνικότητα ενός ατόμου, θεωρούσαν τους νεοφώτιστους είτε ως «προδότες» ή «ήρωες». Σε αυτό το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, η αλλαγή θρησκείας επηρέασε πιο δραστικά τον κοινωνικό ιστό των κοινοτήτων από ό,τι στην προμοντέρνα εποχή και οδήγησε συχνότερα σε βία και συγκρούσεις. Ο Στέφανος Κάτσικας είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Είναι κάτοχος διδακτορικού στις Κοινωνικές Επιστήμες από τη Σχολή Σλαβικών και Ανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών (SSEES) στο University College του Λονδίνου (UCL). Η έρευνά του βρίσκεται στη σύγχρονη και σύγχρονη ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στη διπλωματική ιστορία, στη μελέτη του εκδημοκρατισμού, της περιφερειακής ασφάλειας, των διεθνοτικών, διαθρησκευτικών και των σχέσεων μειονοτήτων-κρατών. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και εκδότης του «Bulgaria and Europe: Shifting Identities (2010)»; και συνεκδότης του «State-Nationalism in the Ottoman Empire, Greece, and Turkey: Orthodox and Muslims (1830-1945)» (2012). Σημειώνεται ότι η διάλεξη αυτή είχε προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουνίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω ασθένειας του παρουσιαστή. Πότε: Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022, 7μμ Διαδικτυακές πλατφόρμες: Facebook και Youtube Stavros Messinis Σταύρος Μεσσήνης