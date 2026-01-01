Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2026 του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμῶνος Γεωργίου

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εἰσήλθαμε, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στό 2026. Ἕνας Νέος Χρόνος ξημέρωσε! Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει: «Οἱ μέρες περνοῦν τρέχοντας, τά χρόνια τελειώνουν».Καί ἀναρωτιέται: «τί καλό ἔχει πραγματοποιηθεῖ ἀπό ἐμᾶς στό διάβα τοῦ χρόνου»;

Τέσσερα πράγματα δέ γυρίζουν πίσω:

τά λόγια πού ξεστόμισες,

τό βέλος πού ἐκτόξευσες,

ἡ εὐκαιρία πού ἔχασες γιά κάτι καλό

ὁ χρόνος πού δέν ἀξιοποίησες.

Βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά νέα χρονιά καί ἡ σκέψη ὅλων περιστρέφεται γύρω ἀπό τήν ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου. Τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, ἡ καταναλωτική κοινωνία καί ἡ γενικότερη ἀτμόσφαιρα καλλιεργοῦν ἔντεχνα μιά δεισιδαιμονική ἀντίληψη γιά τήν ἀλλαγή τοῦ χρόνου.

Ὅμως, ἡ ἀλλαγή τῆς ζωῆς μας δέν θα γίνει δεισιδαιμονικά στήν ἀλλαγή τοῦ χρόνου, μέ πέταλα, σκόρδα, κρεμμύδια, ποδαρικό ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο φέρνει γούρι, ἀλλά μέ τήν ἀλλαγή τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς. Καί στήν προσπάθεια αὐτή ἔχουμε ἀνάγκη τήν χάρη καί τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει:

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε,

μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί,

ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφεσ. 5,15-16).

Δηλαδή, προσέχετε πῶς ζεῖτε. Μή ζεῖτε ἀπερίσκεπτα, ἀλλά μέ σύνεση, γιατί οἱ ἐποχές μας εἶναι παραπλανητικές καί μᾶς ἀποπροσανατολίζουν καί θά χαθοῦμε.

Νά ἐξαγοράζουμε σωστά τόν καιρό. Νά μήν «σκοτώνουμε» τόν χρόνο μας.

Νά ἀνταλλάσσουμε τά ἐπίγεια μέ τά ἐπουράνια.

Νά προτιμοῦμε τά ἄφθαρτα ἀπό τά φθαρτά.

Νά μᾶς γοητεύουν τά αἰώνια ἀντί γιά τά πρόσκαιρα.

Ὁ Θεός μᾶς ἀφήνει στή ζωή ἄλλη μιά χρονιά ἐλπίζοντας σέ κάποια πνευματική καρποφορία. Μᾶς δίνει μιά παράταση. Ἔχουμε ἐλλείψεις, ἐλαττώματα, ἀδυναμίες, ἀμαρτίες. Πόσα χρόνια ἀριθμεῖ ὁ καθένας μας; Καί πῶς τά διαθέσαμε;

Ἔλεγε ἕνας μεγάλος Ρῶσος ποιητής: «Κάθε πρωΐ πού ξυπνᾶς, νά κάνεις τήν προσευχή σου νά παρακαλεῖς τόν Θεό, νά μή σέ ἀφήσει νά χάσεις τήν ἡμέρα σου ἄσκοπα καί ἀνώφελα, ἀλλά νά τήν ἀξιοποιήσεις γιά τήν αἰωνιότητα».

Καί στήν παράκληση αὐτή πρός τόν Θεό, νά προσθέτουμε τήν εὐχαριστία τοῦ δικοῦ μας ποιητῆ, τοῦ Βερίτη:

Σ’ εὐχαριστώ, Χριστέ, πολύ πού βάζεις μιάν ἀνατολή μετά ἀπό κάθε δύση!

Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει καί σβήνει καί χάνεται ο παλιός.

Μ’ ἐλπίδες ὁ Θεός νά τόν χρυσώνει καί νά ’ναι εὐλογημένος καί καλός.

Χρόνια πολλά, καλά καί εὐλογημένα!

Δημιουργική καί χαρούμενη ἡ Νέα Χρονιά!

† Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμῶνος