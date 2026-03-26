Νέα τιμητική διάκριση για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ και συνεργάτιδά της

Coeur pour Tous: Η Ευφυΐα της Ανθρωπιάς που Ενώνει Κόσμους

Σε έναν κόσμο όπου οι κρίσεις και οι ανισότητες δοκιμάζουν καθημερινά τη δύναμη της ανθρωπότητας, η αληθινή ανθρωπιστική δράση δεν περιορίζεται σε στιγμιαία έργα φιλανθρωπίας• απαιτεί διανοητική ακρίβεια, στρατηγική και πνευματική καθαρότητα. Ο διεθνής ανθρωπιστικός φορέας Coeur pour Tous ενσαρκώνει αυτή την υψηλή αντίληψη της ανθρωπιάς, προσφέροντας όχι απλώς βοήθεια, αλλά όραμα, ελπίδα και προοπτική σε κοινότητες που δοκιμάζονται από κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές προκλήσεις.

Η φιλοσοφική διάσταση της δράσης του φορέα υπερβαίνει κάθε άμεση ανάγκη. Κάθε πρωτοβουλία σχεδιάζεται με βαθιά γνώση, μελετημένη στρατηγική και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που ωφελούνται. Από την παροχή βοήθειας σε περιοχές κρίσεων μέχρι τη στήριξη κοινοτήτων που πλήττονται από δυσκολίες, το Coeur pour Tous δημιουργεί δομές που ενισχύουν την αυτονομία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνείδηση, δίνοντας στην ανθρωπιστική δράση ένα πνευματικό βάθος που σπανίζει.

Συγκεκριμένα, ο φορέας έχει αναπτύξει δράσεις σε περιοχές κρίσεων, παρέχοντας βοήθεια εκεί όπου η ανάγκη είναι πιο έντονη. Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, το Coeur pour Tous επιτυγχάνει το σπάνιο: η ανθρωπιστική παρέμβαση συνδέεται με την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και την ελπίδα, αναδεικνύοντας την καρδιά και τη γνώση ως ισχυρά εργαλεία μεταμόρφωσης του κόσμου.

Στο τιμόνι αυτής της πορείας βρίσκεται ο Διεθνούς Φήμης Καρδιοχειρουργός Καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός, πρόεδρος του φορέα, ένας ηγέτης που συνδυάζει διανοητική ακρίβεια, ηθική συνέπεια και καρδιά ανοιχτή. Η καθοδήγησή του δεν περιορίζεται στη διοίκηση• είναι καθοδήγηση που εμπνέει, διαμορφώνει και υψώνει τη συλλογική συνείδηση. Με στρατηγική σκέψη και αδιάπτωτη αφοσίωση στην αξία κάθε ανθρώπινης ζωής, μετατρέπει κάθε ανθρωπιστική παρέμβαση σε έργο υψηλής ευφυΐας και διαχρονικής σημασίας.

Η δύναμη του Coeur pour Tous έγκειται στην ικανότητά του να ενώνει ανθρώπους, κουλτούρες και πολιτισμούς, υπερβαίνοντας γεωγραφικά, θρησκευτικά ή πολιτικά σύνορα. Ο φορέας γίνεται σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν μια ανθρωπιστική προσέγγιση που συνδυάζει καρδιά και διανόηση, γνώση και πράξη, αλληλεγγύη και στρατηγική.

Η πρόσφατη βράβευση της Εφημερίδας Ελληνική Γνώμη και της Ράνιας Γάτου, Γενικής Γραμματέως του Coeur Pour Tous / ΚΑΡΔΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, από τον Καθηγητή Αυξέντιο Καλαγκό αποτελεί αναγνώριση της σημασίας της δημοσιογραφίας που φωτίζει την ανθρωπιστική δράση και της συνεισφοράς της Ράνιας Γάτου στην ανάδειξη τέτοιων πρωτοβουλιών διεθνώς. Σε μια εποχή όπου η γνώση, η καρδιά και το πνεύμα συναντώνται, αυτή η τιμή υπενθυμίζει ότι η συνδυασμένη δύναμη της διανόησης και της αλληλεγγύης μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο και να φωτίσει το μέλλον.

Η Ελληνική Γνώμη χαράζει μονοπάτια γνώσης και ηθικής, και η Ράνια Γάτου μετατρέπει τη φράση σε έμπνευση• μαζί αποδεικνύουν ότι η δημοσιογραφία δεν είναι απλώς καταγραφή, αλλά φως που φωτίζει την ανθρωπιά και καθοδηγεί τις ψυχές.

Ο Καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός ενσαρκώνει την ίδια την ψυχή της ανθρωπότητας• όποιος συναντήσει το έργο του, δεν μπορεί παρά να αφήσει κομμάτια της καρδιάς του φωτισμένα από τη σοφία και την αγάπη του.

Ράνια Γάτου

Γενική Γραμματέας Coeur Pour Tous