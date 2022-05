Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Ι. Χρυσουλάκης παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης του θερινού εκπαιδευτικού προγράμματος “Voyage into Greek Civilization”. Το Πρόγραμμα αυτό λειτουργεί για πρώτη φορά και είναι προϊόν συνεργασίας του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece (BAAG) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας), του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Boston University (BU Philhellenes) και του Study in Greece (SIG).

Ο κ. Χρυσουλάκης ευχαρίστησε τη Διευθύντρια και επιστημονική Υπεύθυνη του BAAG, καθ. Ελένη Καραμαλέγκου, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βοστώνης Kelly Polychroniou, τον Πρόεδρο του Study in Greece, καθ. Χρήστο Μιχαλακέλη, καθώς και όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω θερινό πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης συνεργάζεται για πρώτη φορά με ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ο Γενικός Γραμματέας καλωσόρισε και συνεχάρη τους Αμερικανούς σπουδαστές για την επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Voyage into Greek Civilization”, το οποίο θα τους παράσχει την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, στις πανεπιστημιακές αίθουσες αλλά και σε μουσεία και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επίσης να γνωρίσουν και να νιώσουν το σφυγμό της σύγχρονης Αθήνας.

Όπως επεσήμανε στο μήνυμά του ο κ. Χρυσουλάκης, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας «επενδύει στην ενίσχυση και προώθηση της ‘ήπιας ισχύος’ της χώρας μας», ενώ υπογράμμισε ότι «Με τον πολιτισμό και το υψηλό επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου να αποτελούν βασικούς πυλώνες ήπιας ισχύος, στοιχεία που η Ελλάδα διαθέτει σε αφθονία, η χώρα μας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση παγκοσμίως και έχει πολλά να προσφέρει. Με την προώθηση της ψηφιοποίησης και των δικτύων, το άνοιγμα της οικονομίας μας στον κόσμο και την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας, επιδιώκουμε την ενίσχυση της ελκυστικότητας και την αύξηση της επιρροής της χώρας μας με ειρηνικό τρόπο».

Τέλος, ο κ. Χρυσουλάκης κάλεσε τους σπουδαστές να γίνουν «πρεσβευτές» της Ελλάδας και τους ευχήθηκε να έχουν μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τη σύγχρονη Ελλάδα.