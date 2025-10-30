Αναζήτηση

Νέα κόντρα Μελόνι-δικαιοσύνης για τη γέφυρα της Μεσσίνα

Μετά τα κλειστά κέντρα για μετανάστες στην Αλβανία η...

Νέο κλίμα στη συνεργασία Γερμανίας-Τουρκίας

Ο καγκελάριος Μερτς συναντάται στην Άγκυρα με τον πρόεδρο...

H Βούλα Τσέτση στο τιμόνι των Ευρωπαίων Πρασίνων

Η Ελληνίδα Πρόεδρος του Πράσινου κόμματος μιλά στη DW...

O Ερντογάν χαιρέτισε τις εξελίξεις για τα Eurofighter

Στη συνέντευξη Τύπου ο καγκελάριος Μερτς είπε ότι στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Ερντογάν εξέφρασε ανησυχία για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Τουρκία.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος των συνομιλιών με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην 64η επέτειο της συμφωνίας εργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της τότε Δυτικής Γερμανίας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με βαλίτσες στο χέρι και νοσταλγία στην καρδιά τους, οι αδελφοί και οι αδελφές μας, με πληθυσμό σχεδόν 3,5 εκατομμυρίων, έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της Γερμανίας».

Ερντογάν: «Να επικεντρωθούμε σε κοινά αμυντικά έργα

Οι εξαιρετικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας είπε, συνεχίζονται σε θετική πορεία. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Εξαιτίας των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες του παρελθόντος στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος χαιρέτισε τα θετικά βήματα που έκανε πρόσφατα η Γερμανία σχετικά με το Eurofighter.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι και οι δυο πλευρές μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, ζήτησε σύμπραξη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αναφέρθηκε στο ζήτημα της γενοκτονίας στη Γάζα, τονίζοντας ότι όλοι πρέπει να συμβάλουν για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Η διμερής συνεργασία απαραίτητη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη Συρία λέγοντας ότι στους 11 μήνες μετά την επανάσταση υπό την ηγεσία του Προέδρου Σάαρα, η Συρία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη διαρκή ειρήνη, την ηρεμία και την οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία θα επιταχυνθεί περαιτέρω με την άρση των κυρώσεων, είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Για τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίαςείπε ότι είναι σημαντικό «να συνεχίσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή επίλυση του πολέμου. Η τουρκο-γερμανική συνεργασία, με τα ισχυρά θεμέλιά της και το πολυεπίπεδο δίκτυο σχέσεών της, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της Ευρώπης και των γειτονικών μας περιοχών. Με αυτή την κατανόηση, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη Γερμανία το επόμενο διάστημα».

Μάρτιος 2025

