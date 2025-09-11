«Ο Αριστοτέλης Σήμερα: Πολιτική και Ηθική Φιλοσοφία, Παιδεία, Επιστήμες, Τεχνητή Νοημοσύνη»

Διεθνή Ημερίδα, με τίτλο: «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: Πολιτική και Ηθική Φιλοσοφία, Παιδεία, Επιστήμες, Τεχνητή Νοημοσύνη», διοργανώνει το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ) του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του ΑΠΘ, την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 17.00-21.00, στο Φουαγιέ Πλατείας της Αίθουσας Φίλων της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (κτίριο Μ1).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος της Ημερίδας είναι να ανοίξει έναν γόνιμο διάλογο μέσα από τις παρεμβάσεις καταξιωμένων φιλοσόφων και επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η διδασκαλία του Αριστοτέλη μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο στην αναζήτηση λύσεων για τις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν απειλή για το μέλλον της νέας γενιάς.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Μιχάλης Τιβέριος, και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης.

Η Ημερίδα αποτελεί τον Δ΄ Κύκλο των Διαλέξεων, με θέμα: «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ», ο οποίος διοργανώνεται, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, από το 2018. Την ευθύνη της διοργάνωσης των Διαλέξεων έχει η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του ΑΠΘ, Ομ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Μέλος της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών (OeAW), Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου.

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, τον Ιούλιο του 2011. Στόχος του είναι η μελέτη και προβολή παγκοσμίως του έργου του Μακεδόνα Φιλοσόφου Αριστοτέλη, το οποίο άσκησε καθοριστική επιρροή στην πορεία της ανθρώπινης σκέψης για πάνω από δύο χιλιετίες και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη πνευματική ζωή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη σημερινή διεθνή συγκυρία, η δράση του ΔΙΚΑΜ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στον πυρήνα της παγκόσμιας κοινότητας διαμορφώνεται μια ισχυρή στροφή προς τη φιλοσοφία ως χώρο αναζήτησης λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αριστοτέλης προβάλλει με ξεχωριστή βαρύτητα, ως ένας στοχαστής που κληροδότησε στην ανθρωπότητα τεράστιο έργο, στο οποίο η φιλοσοφία και οι επιστήμες συνυπάρχουν σε ένα οργανικά δεμένο και εννοιολογικά συνεκτικό σύνολο.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών: https://dikam.auth.gr