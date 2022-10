“Δεν πρέπει να επιτραπεί στις γερμανικές εταιρείες να παρακάμπτουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανοίγοντας υποκαταστήματα στην Τουρκία και μεταφέροντας τα εμπορεύματά τους στη Ρωσία μέσω αυτής της οδού. Πρόκειται για μαύρη αγορά και δεν ταιριάζει καθόλου με την ηθική και αξιακή πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης”, λέει ο Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW). “Ο Υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ καλείται να λάβει μέτρα εναντίον αυτού του γεγονότος άμεσα. Το ιδανικό θα ήταν μια μαύρη λίστα αυτών των εταιρειών και των ιδιοκτητών τους, η οποία θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, ώστε κάθε καταναλωτής να μπορεί να ελέγχει ποιός προμηθεύει γερμανικά προϊόντα στη Ρωσία κατά παράκαμψη των κυρώσεων“.

Στον σημερινό γερμανικό και ευρωπαϊκό Τύπο γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για δυτικές εταιρείες που χρησιμοποιούν την Τουρκία ως σημείο μεταφόρτωσης εμπορευμάτων που δεν επιτρέπεται να εξαγάγουν απευθείας στη Ρωσία λόγω των κυρώσεων.

DHW fordert von Habeck Schwarzliste für Unternehmen, die via Türkei die Sanktionen umgehen!

“Es darf nicht sein, dass deutsche Unternehmen europäische Sanktionen gegen Russland dadurch umgehen, indem sie Dependancen in der Türkei eröffnen und über diese Schiene ihre Waren nach Russland gelangen. Das ist Schwarzmarkt und passt gar nicht zur moral- und werteorientierten Politik der Bundesregierung,“ so Phedon Codjambopoulo, Präsident der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung (DHW). „Wirtschaftsminister Robert Habeck ist hier aufgefordert, dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Ideal wäre eine Schwarzliste für diese Unternehmen und ihre Inhaber, die Online veröffentlicht wird damit jeder Verbraucher und jede Verbraucherin nachschauen kann, wer alles unter Umgehung der Sanktionen deutsche Waren nach Russland liefert.”

In der aktuellen deutschen und europäischen Presse wird zunehmend von westlichen Unternehmen gesprochen, die die Türkei als Umschlagplatz für Waren nutzen, die sie wegen der Sanktionen nicht direkt nach Russland liefern dürfen.