Ολυμπιάς, η γυναίκα πίσω από τον Μέγα Αλέξανδρο

Σε μια αίθουσα γεμάτη αρχαιοελληνικές κολώνες και σπαρμένες προτομέ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Οίκος Laskaris παρουσίασε για δεύτερη σεζόν με μεγάλη επιτυχία την collection του στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού στο ξενοδοχείο που σχεδίασε ο Margiela, στο Maison des Centraliens.

Η επίδειξη έγινε την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.30 και φιλοξένησε 600 δημοσιογράφους από όλο τον πλανήτη ,ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν η γαλλική τηλεόραση, η κινεζική τηλεόραση, το fashion tv, η ρωσική τηλεόραση κλπ

Το θέμα της φετινής κολεξιόν του γνωστού Οίκου είναι η ΟΛΥΜΠΙΑΣ,η γυναίκα πίσω από τον Μέγα Αλέξανδρο τον Μακεδόνα βασιλιά-Olympias, the woman behind Alexander the Great,μια γυναίκα που με την παρουσία της πιστοποιεί πως η Μακεδονία είναι μια και ελληνική.

Η Μούσα του Οίκου Laskaris για το καλοκαίρι 2018 είναι η Ολυμπιάς, Πριγκίπισσα των Μολοσσών της Ηπείρου,σύζυγος του Βασιλιά του Φιλίππου Β των Μακεδόνων, και μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου των Μακεδόνων.Η γυναίκα που όταν ο Φίλιππος έλειπε σε εκστρατείες της εμπιστευόταν την διακυβέρνηση της Μακεδονιας.»Η Ολυμπιας για μενα είναι μια διαχρονική προσωπικότητα,μια γυναίκα που εμπνέει λόγω της ιδιαιτερης δύναμης και πνευματικοτητας.Εμπνεύστηκα από αυτή την γυναίκα που διοικούσε ακόμη και την Μακεδονία όταν απουσίαζε σε εκστρατειες ο συζυγος της και βασιλιάς των Μακεδόνων. Δεν ήταν τυχαία γυναίκα.Δεν βρέθηκε ούτε λεπτό κάτω από την σκιά της δυναμικής των ανδρων που την περιέβαλαν. Ή ταν ισάξια με αυτους και πολλες φορές παρεμβατική σε μεγάλο βαθμό.Η προσωπικότητα της μοιάζει με τον χαρακτήρα πολλών γυναικών που ντύνω στον Οικο.Βρισκονται δίπλα σε σπουδαίους άνδρες αλλά δρουν αυτοβούλως και τους στηρίζουν διακριτικά με κάθε τρόπο.Μ’ αρέσει αυτό.Παντα πίστευα πως πίσω από τους δυνατούς η επιτυχημένους άνδρες κρύβονται πάντα μεγάλα γυναικεία μυαλά «,λέει ο Λάσκαρης

Η έμπνευση της collection μας ταξιδεύει στο οδοιπορικό ζωης της δυναμικής αυτης γυναίκας.

Ξεκινάει από την γέννηση της Ολυμπιάδας στην Πασσαρώνα, αρχαία πόλη της Ηπείρου.Η Ολυμπιάς,όπως λέει ο μύθος,κοιμόταν με φίδια και θήλαζε ερπετά.Τα φίδια που εξημερωνε δημιουργούνται πάνω στα ρουχα από δέρματα,είναι κεντημένα με χειροποίητα σμαλτα η αναπαρίστανται πάνω στα ρουχα με θαμπωμένα Swarovski.Τα υφάσματα είναι περασμένα με κλοστες στο χέρι για να θυμίζουν παραδοσιακό εργαλείο.Τα σανδάλια της κολεξιόν είναι παραδοσιακά χειροποίητα, επεξεργασμένα από τον ίδιο τον Λάσκαρη.

Το έμβλημα της Ηπείρου η βελανιδια δίνει το πράσινο χρωμα ως στίγμα της συλλογής που απαρτίζεται από εκρού,παστέλ,μαύρο και χρυσό αλλά και βεραμάν σε grecian style. Η Ολυμπιάδα υπηρέτησε στο Μαντείο της Δωδώνης, ενώ είχε ήδη μυηθεί στα βακχικά μυστήρια.Ετσι όλη η κολεξιόν θυμίζει αρχαιοελληνικές ενδυμασίες από ιέρειες που συνδυάζονται με την παγανιστική μουσική από το ελληνικό συγκρότημα Daemonia nymphe,που χρησιμοποιεί ανακατασκευές αρχαίων οργάνων κατασκευασμένα από τον οργανοτεχνίτη Νικόλαο Μπρα και lyrics στα αρχαία ελληνικα με κυριως θεματολογία βακχικες τελετες,ορφικους ύμνους και επικλήσεις.»Θεώρησα πως έχει μεγάλο ενδιαφερον οι ξένοι να θυμηθούν τα ορφικα μυστήρια και τις βακχικες τελετές και ταυτοχρόνως να ακούσουν μουσική-η οποία προέρχεται από αρχαία ελληνικα οργανα που κατασκευάζει ο κυριος Μπρα και έχει αρχαίους ελληνικούς στίχους από το ελληνικό συγκρότημα Daemonia nymphe,ένα group που ασχολείται αποκλειστικά με ορφικους ύμνους,επικλήσεις και αρχαίους στίχους και προσφάτως η μουσική τους έγινε μερος της Βρετανικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου.»,λέει ο Laskaris.

Στη συνέχεια το ταξίδι ζωης της Olympias μας οδηγει στη Σαμοθράκη, όπου γεννήθηκε και ο σχεδιαστης Laskaris και όπου η Ολυμπιας έγινε ιέρεια των Καβειρίων Μυστηρίων. Ο μύθος λέει πως εκει ο Φίλιππος Β΄ μυήθηκε στα μυστήρια, όπου γνώρισε και ερωτεύτηκε την Ολυμπιάδα σε ένα τελετουργικό μυστηριακών οργίων των Καβειριων Μυστηρίων.

Η συλλογή επηρεάζεται από τις κολώνες του ναού της Σαμοθράκης, όπου στην ιεροτελεστια έγινε η σύλληψη του χαρισματικού Μεγάλου Αλεξάνδρου.Τα ρουχα είναι δουλεμένα με χειροποίητους μαιάνδρους, αποδομημενες κολώνες,ντραπε δουλεμένα με αληθινες πέτρες,ακτίνες φωτος και νερβιρ αλλά και χαλκό.

Η ίδια είπε στον Φίλιππο πως ένα βράδυ ο Δίας υπό μορφή φιδιού ήρθε στον υπνο της και την άφησε εγκυο στον Μέγα Αλέξανδρο,γι αυτό ο Μέγας Αλεξανδρος ήταν γιος Θεου.

Η Ολυμπιας είχε πλέον μόνο μια αποστολή: να κάνει τον Μέγα Αλέξανδρο τον πιο ισχυρό των ανδρών,οπως και έγινε.Η τελευταία φάση της κολεξιόν την προσδιορίζει ως σύζυγο του Φιλίππου Β´ στην Πέλλα και στις Αιγές-στη σημερινή Βεργίνα-,από όπου έχουν επηρεαστεί τα δερμάτινα,ανάγλυφα λουλούδια στα στεφάνια της συλλογης.Μια collection-υμνος στην Βεργινα της Μακεδονίας της Ελλάδας.Και συμπληρώνει ο Laskaris :»Είναι σαφές πως όλο το οδοιπορικό ζωης της Ολυμπιαδας αποδεικνύει τοσο το γεγονος πως η Μακεδονία είναι ελληνικη οσο και την δυναμική του ελληνικού πολιτισμού της Ηπείρου που είναι ένα από τα σημαντικοτερα κεφάλαια του ελληνικού πολιτισμού. Εκεί κείται η Ελλοπία, περιοχή γύρω από την Δωδώνη και την κοιλάδα των Ιωαννίνων, όπου κατοικούσαν οι Σελλοί ή Ελλοί, από το όνομα των οποίων κατά την άποψη πολλών γλωσσολόγων προέρχεται η λέξη Ελλάς.Μέσα από αυτή την συλλογη ρούχων που εμπνέεται από ένα σημαντικό και κομβικής σημασίας οδοιπορικό ζωης της Ολυμπιάδας, θεώρησα πως ήταν σωστό μέσω αυτης της γυναίκας να τονίσουμε αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο…πως η Μακεδονία είναι μια και είναι ελληνική!

Ακόμη και μέσα από τα ρουχα είναι εφικτό να δηλώσει κάποιος μια πολύ σοβαρή αποψη,η οποία την συγκεκριμένη στιγμή απασχολεί ιδιαιτερως την επικαιρότητα!Και κυριως της χώρας μας»

Στην επίδειξη μοδας του Οίκου Λάσκαρη παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος της εβδομάδας μοδας υψηλής Ραπτικης του Παρισιού Ralph Toledano, η Καλλιρόη Δανάλη και οι κόρες της Νταρια και Μαλενα Αποστολοπούλου, η Ειρήνη και η Τονια Βασιλοπουλου του St George Lycabettus, ο Ρώσος μεγιστάνας Andrey Iliopoulo και η συζυγος του Tatiana που δημιούργησαν το κέντρο ελληνικού πολιτισμού της Μοσχας,η επι δεκαετίες πρωταθλήτρια της Ρωσιας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νυν προπονήτρια Chaikovskaya Elena,το ζεύγος Gusarov- γνωστοι επιχειρηματίες από την Μόσχα, η Έλενα Ματθαιόπουλου, η Comtesse d’ Ansembour, η Baronne de Mandat Grancey,η Elizabeth Rogerson,η Rana Zein και η Tamara Zein,η Ματζη Οικονόμου και πολλοί άλλοι.

Οι καλεσμένοι φευγοντας πήραν δώρο ένα υπέροχο κεράκι μέσα σε μαύρο κουτί με το όνομα του Λάσκαρη από το E2 Aroma.

Το show πραγματοποιηθηκε από την Mephistopheles Productions Paris και από την διευθύντρια του στην Ελλάδα και Πρέσβειρα καλής θελησεως για την μόδα στο Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματιας,κυρία Ada Ηλιοπούλου.

Μουσική από την Daemonia Nymphe

Sirens of Ulysses

Thracian Gaia -ορφικός ύμνος στην Γαία

Ada Ηλιοπούλου