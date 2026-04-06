Όταν λείπουν οι «Αετοί» πληθαίνουν τα ασπόνδυλα!…

Γράφει ο Γιώργος Πιπερόπουλος

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η ΔΙΚΗ των Τεμπών αφού στο ξεκίνημα προστέθηκε ΚΑΙ «προσβολή» στον ανείπωτο «πόνο» συγγενών των 57 νεκρών και δεκάδων τραυματιών στο «ατύχημα» (πολλοί Έλληνες το θεωρούν «έγκλημα»), Δημοσιεύθηκε η Λίστα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως με 20 (ίσως να προστεθούν και άλλα ονόματα αφού αυτή αφορά μόνο στο 2020-2021) «γαλάζιων» Υπουργών και Βουλευτών που εμπλέκονται στο οικονομικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και παραμένουν πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για το «καυτό» θέμα των ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ με το Ισραηλινής προέλευσης σύστημα υποκλοπών Predator1…

Μεγάλα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα του είδους που με την ολοκλήρωσή τους απολήγουν σε νέες μορφοποιήσεις θεσμών καθώς γεννούν νέα σχήματα και εδώ θα υπογραμμίσω ότι αυτά είναι δύσκολο να αξιολογηθούν ενώ βρίσκονται σε πορεία δυναμικής εξέλιξης.

Στην Ελλάδα, την αγαπημένη Πατρίδα μας, μέλος της ΟΝΕ από την 1η Ιανουαρίου 2001 όταν ο τότε Πρωθυπουργός κ Σημίτης εμφανώς περιχαρής μας επέβαλε το ΕΥΡΩ χωρίς να εξηγήσει την λογική της ισοτιμίας 1 ευρώ = 340,75 δραχμές όπως ΠΟΤΕ δεν εξήγησε την ΛΗΣΤΕΙΑ του Χρηματιστηρίου βιώσαμε καταστάσεις που έφεραν πρωτόγνωρες για την Μεταπολιτευτική μας ιστορία μορφοποιήσεις όπως την υποταγή μας στο ΔΝΤ με το 1ο Μνημόνιο από τον τότε Πρωθυπουργό κ Γιώργο Παπανδρέου την Άνοιξη του 2010…

Τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, με το 2ο Μνημόνιο από την Συν-Κυβέρνηση Σαμάρα (ΝΔ) – Βενιζέλου (ΠΑΣΟΚ) και το 3ο Μνημόνιο του Πρωθυπουργού κ Τσίπρα που θα «έσκιζε» τα προηγούμενα 2 Μνημόνια και αφού γονατίσαμε οικονομικά εξαιτίας της καταστροφικής πανδημίας covid-19 του 2020 στη διάρκεια της εκλεγείσας το 2019 Κυβέρνησης Μητσοτάκη, βιώνουμε νέες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές πραγματικότητες, δομές και σχήματα παντελώς άγνωστα μέχρι σήμερα τα οποία έχουν αποκρυσταλλωθεί στο Εθνικό συλλογικό μας υποσυνείδητο.

Αλλά οι πολιτικοί που μας Κυβέρνησαν την καθοριστική 30ετία από το 1996 μέχρι σήμερα (Σημίτης, Καραμανλής, Παπανδρέου, Παπαδήμας, Πικραμένος, Σαμαράς-Βενιζέλος, Τσίπρας-Καμμένος και Μητσοτάκης) και μαζί εγχώριοι και ξένοι ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ που παρασκηνιακά ελέγχουν και μορφοποιούν τα Πολιτικά μας δρώμενα προφανώς αρνούνται την ύπαρξή τους καθώς υποβαθμίζουν συστηματικά τη σημασία τους και με πάθος συνεχίζουν τον ερωτικό τους εναγκαλισμό με την εξουσία και όσα αυτή η σχέση αποδίδει!..

Mετά την «αποδημία» Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τις γνωστές και άγνωστες πολιτικές αρετές αλλά και αδυναμίες τους, ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΩ αυτούς που διατείνονται ότι η πολιτική μας ζωή χαρακτηρίζεται πλέον από «Μετριότητες».

Στην 7ετία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, που με Αριστοφανικό χιούμορ έχω χαρακτηρίσει ως «ΝεοΔημοκρατικογενή – Πασοκειάδα», είναι αλήθεια ότι κάποια προβλήματα λύθηκαν, αλλά τα αναμφισβήτητα ΜΕΓΑΛΑ προβλήματα όπως το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ο υποβιβασμός της καθημερινότητας των Ελλήνων στην ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται δημιουργικά ενώ και πολλά σημαντικά αιτήματα του Λαού δεν ικανοποιούνται και ως Έθνος, Λαός και κοινωνία χωρίς οράματα έχουμε βουλιάξει στο τέλμα της ανυποληψίας, της αφιλοτιμίας, της ρεμούλας, του εγωκεντρισμού, του ωχαδερφισμού και, φυσικά, της πασίγνωστης «Μίζας» που ΟΥΔΕΠΟΤΕ εξαλείφθηκε!..

Δεν ισχυρίζομαι ότι οι νεότεροι πολιτικοί μας ηγέτες μας οδήγησαν εδώ εκ προθέσεως αλλά και σε ότι αφορά εμάς που εκλέγουμε αυτούς που μας Κυβερνούν σας θυμίζω ένα πρόσφατο άρθρο μου με τίτλο: «Ανέστη γιατί μυρίζεις την ουρά;» και ένα λίγο προγενέστερο με τίτλο: «Διαπλοκή-Διαφθορά: Μήπως είμαστε συνυπεύθυνοι;» που δημοσιεύθηκαν εδώ στον αγαπημένο ιστότοπο που με φιλοξενεί κάθε εβδομάδα.

Είναι πασιφανώς ευδιάκριτα πολλά «ασπόνδυλα και ερπετά» στο Πολιτικό Παλκοσένικο θυμίζοντας αυτό που είπε ο Άγγλος πολιτικός: «Οι Λαοί αξίζουν τις Κυβερνήσεις που εκλέγουν…» και υποχρεωνόμαστε, εκ των πραγμάτων, να «προσγειωνόμαστε» στην οδυνηρή πραγματικότητα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες και μαζί παιδιά και τα εγγόνια μας που κατά εκατοντάδες χιλιάδες τα τελευταία χρόνια εγκατέλειψαν την Ελλάδα σε αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο στην ξενιτειά!..

Εδώ και πολλά χρόνια εντός των Αμφιθέατρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε άρθρα μου σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο αλλά και σε ζωντανές ομιλίες μου σε διάφορες πόλεις της πατρίδας μας επαναλαμβάνω το οδυνηρό και αφοπλιστικό ερώτημα που μου έθεταν κάποιοι υγιώς προβληματισμένοι φοιτητές και φοιτήτριές μου (πολλοί μέσα στις 800,000 αποδήμους πλέον Έλληνες και Ελληνίδες παιδιά μας):

«Αλήθεια πόσο πρέπει να μας μισείτε για να μας κληροδοτήσετε αυτόν τον κόσμο που ετοιμάσατε ως το δικό μας αύριο;»

Να θυμηθούμε ότι γονείς και παππούδες μας που ίδρωναν στον ρημαγμένο πλέον «πρωτογενή τομέα παραγωγής» έλεγαν πεντακάθαρα:

«Όταν λιγοστεύουν στον κάμπο οι ΑΕΤΟΙ πληθαίνουν τα άπτερα ασπόνδυλα ερπετά!…»

«Και προσθέτω ότι στην Πολιτική όταν λείπουν οι ΑΕΤΟΙ πληθαίνουν μετριότητες και οσφυοκάμπτες!..»

Τα προβλήματα του 21ου αιώνα διεθνώς και στην ς Ελλάδα, οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά και δημογραφικά διογκώνονται με γεωμετρικούς ρυθμούς ορθώνοντας δυσθεώρητες προκλήσεις, που απαιτούν Σπουδαίους ανθρώπους στους θώκους της πολιτικής, επιχειρηματικής, θρησκευτικής και άλλων τύπων εξουσίας όχι μόνο για να τα διαχειριστούν και να τα αντιμετωπίσουν δυναμικά αλλά και για να προσφέρουν λύσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν προοπτικές για τις επόμενες γενιές…

Καθώς συνεχίζεται ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, και επεκτάθηκε μετά την ισοπέδωση της Γάζας ο πόλεμος στον Λίβανο και εδώ και εβδομάδες έχουμε Πόλεμο στον Κόλπο γιγαντώνονται οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συμφορές που αναδεικνύουν και την Παγκόσμια ανάγκη για «Ηγέτες-Αετούς»…

Θα το πω χωρίς φόβο και πάθος:

«Ηγέτες – Αετούς» χρειάζεται η Ελλάδα για να σταματήσει η κατρακύλα στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά από κάποιους που το κάνουν για να θησαυρίζουν όντας δημοκρατικά εκλεγμένοι «επιβήτορες» θώκων εξουσίας και όχι χαρισματικοί, ταλαντούχοι, ικανοί, αυθεντικοί και οραματιστές «Ηγέτες – Αετοί» που τους χρειάζεται και η Οικουμένη!…