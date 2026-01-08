Παιδική Βία: Τελικά είχαμε θύμα!…

Γράφει ο Γιώργος Πιπερόπουλος

Για το πρωτόγνωρο για την Ελληνική κοινωνία φαινόμενο έξαρσης περιστατικών παιδικής βίας όπου συχνά εμπλέκονται ομάδες αγοριών και κοριτσιών και σε κάποιες περιπτώσεις (όπως αυτή του θανάτου του 17χρονου αγοριού από έναν 16χρονο στις Σέρρες) βίαιης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δυο αγόρια ή δυο κορίτσια είχα αρχίσει να γράφω πριν 2-3 χρόνια και οι απόψεις μου φιλοξενήθηκαν εδώ στον αγαπημένο διαδικτυακό ιστότοπο.

Έγραψα αρκετά άρθρα χαρακτηρίζοντας «καμπάνα αφύπνισης» την έξαρση της παιδική βίας για σημαντικές ψυχοκοινωνικές αλλοιώσεις στην κοινωνία μας οι οποίες μέσα στον ορυμαγδό πολλών οικονομικών προβλημάτων όπως η ακρίβεια και η ανεργία αγνοήθηκε.

Σε ένα από τα άρθρα μου είχα επισημάνει το γεγονός ότι καθώς τα φαινόμενα της πρωτόγνωρης στα ελληνικά δρώμενα παιδικής βίας είναι πολύ-παραγοντικά στην γέννηση και την εκδήλωσή τους θα χρειασθεί και πολύπλευρη συνεργασία φορέων και ατόμων για να ελεγχθούν αποτελεσματικά.

Κλείνοντας το άρθρο μου με τίτλο «Παιδική Βία: κ Χρυσοχοΐδη προχωρήστε..» δήλωσα δημοσίως ότι είμαι έτοιμος να προσφέρω τις γνώσεις που διαθέτω ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ εάν κληθώ από τον παλιό μου γνώριμο, Μακεδόνα κ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην Κυβέρνηση της Ν.Δ του Πρωθυπουργού κ Μητσοτάκη…

Δεν θα σας κουράσω σήμερα αναφέροντας και πάλι αναλυτικά τις σκέψεις μου αλλά θα σας καλέσω ευγενικά όταν σας μείνει ο χρόνος, περίπου μισή ώρα, να ακούσετε όσα είχα πει σε συνέντευξή μου podcast-Youtube τέτοιες μέρες τον Ιανουάριο του 2024.

Σας πληροφορώ ότι πολλά από όσα πρότεινα αναλυτικά και με αιτιολογημένα στο podcast υιοθετήθηκαν από τον κ Χρυσοχοΐδη αλλά ουδέποτε έλαβα πρόσκληση ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΟΥΣ προσφοράς των γνώσεων μου…

Ελπίζω να βρείτε χρόνο να με ακούσετε:

https://m.youtube.com/watch?v=qq9tRVNPklI