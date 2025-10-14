«Πώς θα κατοικούμε αύριο;» – Παρουσίαση της Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου της Βιέννης στη Θεσσαλονίκη

Η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου της Βιέννης (Internationale Bauausstellung Wien – IBA Wien), με θέμα «Πώς θα κατοικούμε αύριο;», έρχεται στη Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας έναν ανοιχτό διάλογο για το μέλλον της κατοίκησης και τη διασφάλιση προσιτής στέγης στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η Έκθεση θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο της Βιέννης.

Αναλυτικά, η κύρια Έκθεση, με τίτλο «Πώς θα κατοικούμε αύριο;», θα φιλοξενηθεί από την Τρίτη 14 έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, θα μεταφερθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, παραμένοντας ανοιχτή για το κοινό έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «το δικαίωμα στη στέγαση έχει αναδειχθεί σε ζήτημα υψίστης σημασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά την πανδημία του κορονοϊού. Τα θέματα που αφορούν την κατοίκηση και την πρόσβαση σε προσιτή στέγη βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής, ενώ και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα».

Το μοντέλο κατοικίας της Βιέννης, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μελέτης. Για σχεδόν έναν αιώνα, η πόλη έχει αναπτύξει επιτυχημένες πολιτικές στέγασης, ενταγμένες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού. Η αρχιτεκτονική της Βιέννης εξελίσσεται συνεχώς, υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της κάθε εποχής. Η ανάπτυξη συλλογικού διαλόγου και η αναζήτηση λύσεων γύρω από το ερώτημα «Πώς θα κατοικούμε αύριο;» αποτέλεσαν τον πυρήνα της IBA Βιέννης, μιας πρωτοβουλίας η οποία ξεκίνησε το 2016, ολοκληρώθηκε το 2022 και συνεχίζει να επηρεάζει τις σύγχρονες πρακτικές για την εξασφάλιση προσιτής στέγης για όλους.

Η παρουσίαση της Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη θα πλαισιωθεί από παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως τις αρχές Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμπόσιο με διεθνείς ομιλητές, παράλληλη έκθεση, καθώς και τραπέζι συζήτησης, ξεναγήσεις, τοπικές παρεμβάσεις και άλλες ανοιχτές δράσεις για το κοινό.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η παρουσίαση της IBA Βιέννης στη Θεσσαλονίκη επιδιώκει να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα της κατοίκησης στις ελληνικές πόλεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη, και να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς και εθνικούς φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό των γειτονιών και την κατασκευή της κατοικίας.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρατίθενται στον σύνδεσμο: https://architecture.web.auth.gr/%ce%b9%ce%b2%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%ad%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf/, ενώ πληροφορίες για τη Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου της Βιέννης παρατίθενται στον σύνδεσμο: https://southeuropean-cities.arch.auth.gr/en/newsocialhousing-futureurbanliving

ΑΠΘ