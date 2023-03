Σε ένα περιβάλλον ανοδικών επιτοκίων μέσα από μια περιοριστική νομισματική πολιτική -Μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο Δρ. Στέφανος Παπαδάμου, Καθηγητής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική» για τις τελευταίες εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα ΗΠΑ και Ευρώπης

Συνέντευξη στον Αποστόλη Ζώη

Η πτώχευση ορισμένων τραπεζικών ιδρυμάτων, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, που έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα που ίσως οδηγήσει και σε πανικό. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Η χώρα μας έχει θωρακισμένο το τραπεζικό της σύστημα; Σε αυτό όπως και σε άλλα κρίσιμα ερωτήματα απαντά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, ο Δρ. Στέφανος Παπαδάμου, Καθηγητής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική».

-Θα πρέπει να ανησυχούμε μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη;

Θα έλεγα ότι υπάρχουν εποχές όπου θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί διατηρώντας ένα μεγαλύτερο ποσοστό ρευστών ήεύκολα ρευστοποιήσιμων τίτλων. Η αλήθεια είναι ότι οι Κεντρικές τράπεζες οι οποίες μετά την κατάρρευση της LehmanBrothers προχώρησαν σε μια συντονισμένη ενέργεια νομισματικής χαλάρωσης επέκτειναν τον ισολογισμό τους αγοράζοντας τίτλους. Όλα αυτά τα κεφάλαια οδηγήθηκαν στα χρηματιστήρια και σε άλλες επενδύσεις όπως κρυπτονομίσματα και ακίνητα. Στην συνέχεια καθυστέρησαν να μαζέψουν όλα αυτά τα κεφάλαια φοβούμενοι ότι θα ήταν ευθραυστη η ανάπτυξη, για να ακολουθήσει ένας νέος γύρος διάχυσης ρευστότητας ως απάντησει στην κρίση του COVID-19. Ακολούθησε μια άνοδος σε βασικά εμπορεύματα λόγω του περιορισμούς της προσφοράς και μια ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας οδηγώντας τονπληθωρισμό υψηλά. Αναγκάζοντας τελικά την ΚΤ της Αμερικής αλλά και της Αγγλίας σε μια απότομη και γρήγορη αύξηση των επιτοκίων ως απάντηση στον πληθωρισμό. Η συνέπεια η άμεση πτώση των τιμών των μετοχών και των ομολόγων. Έτσι κάποια άσχημο γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε θέματα ρευστοποίησης τίτλων σε μια δύσκολη περίοδο όπου πωλούνται τίτλοι με ζημίες και ανατροφοδήτεται ένας νέος κύκλος ζημιών και απόσυρσης κεφαλαίων λόγω φόβου. Οι Κεντρικές τράπεζες όμως σε συντονισμό μπορούν να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα υπό όρους. Επίσης το επίπεδο μόχλευσης τους αλλά και τα επίπεδα ρευτστότητας είναι πολύ υψηλότερα μετά και την Βασιλεία ΙΙΙ.

-Η χώρα μας έχει θωρακισμένο το τραπεζικό της σύστημα;

Η χώρα μας ως μέλος της Ευρωζώνης είναι σαφώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι μόνη το είδαμε και στην κρίση χρέους που βιώσαμε το 2010 μπαίνοντας σε μια ελεγχόμενη κατάσταση σε σχέση με μια κατάσταση πλήρους πανικού. Η διασφάλιση των καταθέσεων μέχρι 100.000 Ευρώ ανά άτομο ανά τράπεζα συμβάλλει σημαντικά σε αυτό το τομέα. Ειναι πολύ ασφαλέστερα τα κεφάλαια στην τράπεζα από ότι στο σπίτι, όπου οικίνδυνοι είναι πολύ περισσότεροι.

-Εκτιμάτε ότι η παγκόσμια οικονομία μπήκε σε μία περίοδο αναστάτωσης και μεγάλων μεταβολών; Πόσο θα κρατήσει και πόσο βάθος θα έχει η όλη υπόθεση;

Η παγκόσμια οικονομία σε ένα περιβάλλον ανοδικών επιτοκίων μέσα από μια περιοριστική νομισματική πολιτική θα παρουσιάσει κάποιο βαθμό επιβράδυνσης. Ο περιορισμός του χρήματος μέσα από την άνοδο των επιτοκίων άργησε κατά την αποψη να έρθει και ήρθε απότομα με αποτέλεσμα τις άμεσες αρνητικές επιδράσεις στις αγορές. Πιστεύω ότι οι κενρικές τράπεζες συνονισμένα μπορούν να εξομαλύνουν τις αναταραξεις αλλά και η προσγείωση σε κάποιον βαθμό των περιουσιακών στοιχείων λόγου υπερβολικού δανεισμού τα προηγούμενα χρόνια ειναι σε κάποι βαθμό επιβεβλημένη. Άρα είναι θέμα χειρισμών από τις νομισματικές αρχες και τον συντονισμό τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όλες οι κυβερνήσεις επιδίδονται σε επιδοματικές πολιτικές ενώ απουσιάζει η προοπτική της ανάπτυξης. Έχει μέλλον μια τέτοια οικονομική κατεύθυνση σε ένα διεθνές περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται;

Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Το τραγικό ατύχημα ανέδειξε τις βαθειές και χρόνιες παθογένειες της Ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει να γίνουν έργα βασικών υποδομών για τις μεταφορές αποκτώντας η χώρα συγχρονο σιδηρόδρομο, αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα, ναυτιλιακές γραμμές προς όλα τα νησιά, αιολικά πάρκα και να εκμεταλευτούμε το φυσικό πλούτο της χώρας. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε την δουλειά μας με περισσότερη ευσυνηδεισία. Ο καθηγητής στο μάθημα, ο μαθητής στο σχολείο, ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο και ο καθένας στην δουλειά του, και θα δούμε πολύ γρηγορα την χώρα να προοδεύει.

-Πολλοί αναλυτές εκτιμούν πώς στο παρασκήνιο υφίσταται ένας αδυσώπητος οικονομικός πόλεμος μεταξύ Κίνας, Ευρώπης και ΗΠΑ για έλεγχο των διεθνών αγορών. Πιστεύετε έτσι έχουν τα πράγματα; Πού θα οδηγηθεί η παγκόσμια οικονομία και κυρίως οι οικονομίες ασθενέστερων χωρών όπως είναι η χώρα μας;

Σας ανέφερα από πολύ νωρίς την έννοια του συντονισμού των κεντρικών τραπεζών θέλοντας να αποφευχθεί ένας νομισματικός πόλεμος. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουν τελικά να συνενοηθούν. Όσο για την χώρα μας θα πρέπει να προετοιμάζεται δημιουργώντας παραγωγή βασισμένη στα πλεονεκτήματα μας τα φυσικά, τον τουρισμό την αιολική ενέργεια, τον ηλιακή ενέργεια και να φτιάξει γερές υποδομές σε παιδεία και υγεια και να προβληθεί η έννοια της ευσυνηδεισίας στην εργασία. Τέλος θα ήθελα να σας παραπέμψω στην έκθεση Πισσαρίδη που πρόσφατα υπήρξε για την Ελληνική οικονομία.

Η παγκοσμια οικονομία ξέφυγε από την κρίση του 2008 με μια μεγάλη παροχή ρευστότητας που όμως θα έπρεπε να μειωθεί νωρίτερα αλλά ο κορονωιός και η ανθρώπινη απληστία της όλο και μεγαλύτερης ανάπτυξης οδηγει σε φούσκες που σκάνε και κρίσεις με λήψη μέτρων. Ελπίζουμε η προσγείωση να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Τέλος σε εγχώριο επίπεδο είναι εμφανές ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις κάνοντας σταθερά βήματα.

Ποιος είναι

Ο Δρ. Στέφανος Παπαδάμου κατέχει Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ανάλυση Έργου, τα Χρηματοοικονομικά και τις Επενδύσεις από το Πανεπιστήμιο York της Μ. Βρετανίας. Το 2002 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ολοκληρώνοντας την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Ανάλυση Απόδοσης ενός Διεθνώς Διαφοροποιημένου Χαρτοφυλακίου –Ομολογιών – Μετοχών και Συναλλάγματος». Εργάζεται ως συν-συντάκτης του περιοδικού Bulletin of Economics, ως μέλος του συντακτικού συμβουλίου της Cogent Economics & Finance και ως κριτής σε περισσότερα από 50 περιοδικά. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων στα ελληνικά.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα νομισματικής και τραπεζικής οικονομικής και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά ερευνητικά έργα. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί μεταξύ άλλων στα ακόλουθα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Money and Finance, Review of Quantitative Finance and Accounting, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, International Review of Economics & Finance, European Journal of Political Economy, Southern Economic Journal, International Journal of Finance and Economics, Eastern European Economics, Managerial Finance, Applied Financial Economics, Applied Economic Letters, Research in International Business and Finance, Defense and Peace Economics.