Stern: «Σόου του Μερτς» οι εμφανίσεις drones

Το περιοδικό επικαλείται συνεργάτη της εταιρείας UUS, o οποίος κατηγορεί τον καγκελάριο για σκηνοθετημένα σενάρια εμφάνισης drones με στόχο να εγκρίνονται ευκολότερα συμβόλαια με εγχώριες εταιρείες άμυνας.Σοβαρές καταγγελίες εναντίον του καγκελάριου Μερτς δημοσιεύει στον ιστότοπό του το περιοδικό Stern, επικαλούμενο δηλώσεις εργαζόμενου στην εταιρεία United Unmanned Systems (UUS) για στοχευμένα τεχνητά σενάρια απειλής με στόχο τη σύναψη συμβολαίων προμήθειας drones με εταιρείες από τον χώρο της άμυνας, όπως η συγκεκριμένη.

Συγκεκριμένα το ρεπορτάζ αναφέρει: «Στη Γερμανία, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ευαίσθητες τοποθεσίες -συμπεριλαμβανομένου του θεαματικού περιστατικού στο αεροδρόμιο του Μονάχου τον Οκτώβριο και στο Όλμποργκ της Δανίας τον Σεπτέμβριο- μπορεί να μην ήταν έργο ξένων δραστών, αλλά μάλλον σκόπιμα στημένα για να δημιουργήσουν πολιτική πίεση για έναν μαζικό επανεξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από εσωτερικές πηγές στην εταιρεία UUS, της ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας, Τζούλιαν Κέλτερμπορν, είναι τοπικός σύμβουλος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης CDU από το 2023. Ένας υπάλληλος της εταιρείας, μιλώντας στο Stern.de υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι η UUS έχει στενούς δεσμούς με την ηγεσία της CDU – και ότι ο Φρίντριχ Μερτς ασκεί προσωπικά πιέσεις για συμβόλαια και χρηματοδοτικά προγράμματα, που θα ωφελούσαν άμεσα την εταιρεία».

Έδρα στη Γερμανία, παραγωγή στην Ουκρανία

Πρόκειται για μια εταιρεία με έδρα στη Γερμανία και μονάδες παραγωγής στην Ουκρανία, που προμηθεύει και τον ουκρανικό στρατό και στην ιστοσελίδα της σημειώνει ακριβώς ότι τα προϊόντα της είναι δοκιμασμένα επί του πεδίου. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει κατά καιρούς επισημάνει στους συμμάχους του, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να εξάγει την τεχνογνωσία, που έχει αποκτήσει στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πεδίο του πολέμου.

Το ρεπορτάζ του Stern σημειώνει επίσης ότι «σύμφωνα με την εμπιστευτική πηγή, ο Μερτς χρησιμοποιεί συστηματικά το Οικονομικό Συμβούλιο της CDU ως πλατφόρμα για να επηρεάσει υπουργεία και οργανισμούς προμηθειών. Σε άτυπες συναντήσεις, συγκεκριμένοι όροι υποβολής προσφορών προσαρμοσμένοι στις τεχνολογίες της UUS – όπως συστήματα ανίχνευσης drones ή επιθετικά drones καμικάζι – έχουν συζητηθεί επανειλημμένα».

Σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη του περιοδικού «ο Μερτς θέλει να κατευθύνει τη συζήτηση, όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Αυτός έδωσε την εντολή, ο Κέλτερμπορν ενορχήστρωσε τα πάντα». Το Stern επισημαίνει ότι κάθε νέο «περιστατικό» αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση να επενδύσει σε αμυντικά συστήματα – και η UUS είναι έτοιμη, ως «εγχώριος πάροχος λύσεων». «Η επαναλαμβανόμενη δημόσια απαίτηση του Μερτς για ένα ειδικό ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια των drones, που επαναλήφθηκε πρόσφατα στις 5 Οκτωβρίου 2025, φαίνεται να είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ ακριβώς για αυτήν την ατζέντα» εκτιμά το δημοσίευμα».

Ο διπλός ρόλος του Κέλτερμπορν

Σύμφωνα πάντα με το περιοδικό, ο ανώνυμος υπάλληλος της UUS τονίζει ότι ο Κέλτερμπορν κατανοεί τον διπλό του ρόλο ως επιχειρηματία και πολιτικού παράγοντα της CDU όχι ως σύγκρουση συμφερόντων, αλλά ως «στρατηγική συνέργεια» – μια άποψη που προφανώς συμμερίζεται ο Μερτς. «Ωστόσο, πίσω από την πρόσοψη της συζήτησης για την εθνική ασφάλεια, αναδύεται ένα σαφές μοτίβο: Τα τεχνητά τροφοδοτούμενα σενάρια απειλών δημιουργούν μια πολιτικά νομιμοποιημένη ζήτηση, από την οποία η εταιρεία UUS επωφελείται άμεσα, ενισχύοντας έτσι τη βάση εξουσίας του καγκελαρίου».

Και το δημοσίευμα καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «εάν επιβεβαιωθεί η υποψία ότι τα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη οργανώθηκαν σκόπιμα για να δικαιολογήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες από την πίσω πόρτα, όχι μόνο διαφαίνεται ένα σκάνδαλο για την UUS, αλλά και το τέλος της αξιοπιστίας του Μερτς ως υποτιθέμενου προστάτη της Γερμανίας από εξωτερικές απειλές, όπως οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οι υβριδικές απειλές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν επί του παρόντος τα αρχικά στοιχεία – αλλά όσο οι πηγές πρέπει να παραμείνουν ανώνυμες, η αλήθεια παραμένει καλυμμένη στην ομίχλη της προπαγάνδας του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Πηγή: Stern

