Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας (AIDFF) θα διεξαχθεί 11 με 17 Απριλίου, στον ιστορικό κινηματογράφο Studio New Star Art Cinema. Στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα διαγωνιστούν ογδόντα ταινίες από όλες τις κατηγορίες του Νέου Σινεμά με πολλές πρεμιέρες από τριάντα χώρες. Το Φεστιβάλ, προωθώντας την ιδέα του ψηφιακού κινηματογράφου, προσδιόρισε και προώθησε την έννοια του Νέου Κινηματογράφου και αποτελεί το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα και από τα λίγα στην Ευρώπη που αγκάλιασε όλα τα είδη της κινηματογραφικής τέχνης. Ταινίες μυθοπλασίας μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων πειραματικές, video- art, video- dance, που δημιουργήθηκαν με τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων βρήκαν στέγη και μέσα από αυτήν τη συνθήκη δημιουργείται μία νέα γενιά δημιουργών με ανοιχτούς ορίζοντες, χωρίς διαχωριστικές γραμμές.

Οι φίλοι του κινηματογράφου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα Αφιέρωμα με θέμα την «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών». Πρόκειται για θέμα ευρύ και με διαρκώς αυξανόμενη σημασία στις μέρες μας, καθώς η ανάμειξη πληθυσμών, λόγω της παγκοσμιοποίησης, αλλά και της εκτεταμένης μετανάστευσης, διασταυρώνει διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα, συνήθειες και αντιλήψεις. Στη νέα εποχή που διανύουμε καθίσταται σαφές ότι τόσο τα νομικά πλαίσια όσο και οι δομές υποστήριξης γυναικών έχουν ανάγκη από διαρκή αναπροσαρμογή και διεύρυνση, προκειμένου αφενός να κατανοήσουν τα νέα δεδομένα, αλλά και να υποστηρίξουν με επιτυχία γυναίκες που υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή και διακρίσεις (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστριες, άνεργες, μονογονείς κ.λπ.), προερχόμενες από διαφορετικά κοινωνικά, μορφωτικά ή πολιτισμικά πλαίσια.

To Αφιέρωμα θα έχει διάρκεια δύο ημερών με προβολές ταινιών πρώτης προβολής, πάνελ συζήτησης και workshop από επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου. Στις ξενόγλωσσες ταινίες έχουν προστεθεί ελληνικοί υπότιτλοι.

Το Αφιέρωμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η προβολή των ταινιών του Αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Στο φουαγιέ οι θεατές του κινηματογράφου Studio new star art cinema θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Σχολή Πολυμέσων του Σικάγο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των προβολών του φεστιβάλ θα τρέχει μία διαρκής προβολή σε μία τηλεόραση 110 ιντσών, με νέους δημιουργούς από την Αμερική, ενώ οι θεατές θα έχουν και εικόνα από το φεστιβάλ με teaser και βίντεο από τους δημιουργούς της 8ης Διοργάνωσης.

To Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας απέκτησε πιστοποίηση EFFE label 2019-2020, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Φεστιβάλ Τέχνης (EFA). H πιστοποίηση EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωκοινoβούλιο.

Το Φεστιβάλ κάθε χρόνο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων

Studio New Star Art Cinema 11-17 Απριλίου, Σπάρτης και Σταυροπούλου πλατεία Αμερικής

Διοργάνωση

Πολιτιστικός Οργανισμός ΚΟΥΙΝΤΑ

σε συνεργασία με την

KOYINTA ORGANIZATION