Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρας Μυρογιάννη στην 43η Γενική Διάσκεψη της UNESCO (Σαμαρκάνδη)

Η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάιρα Μυρογιάννη, επισκέφτηκε τη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν στις 3-5 Νοεμβρίου 2025, συμμετέχοντας στην επίσημη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην 43η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, όπου επικυρώθηκε η απόφαση ανακήρυξης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Ειδικότερα, η κα Γενική Γραμματέας παρέστη στην παρέμβαση της Ελλάδας κατά τον Γενικό Πολιτικό Διάλογο (General Policy Debate), καθώς και στην συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΡΧ κατά την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, ενόψει της τελικής υιοθέτησής της από την Ολομέλεια.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κα Μυρογιάννη συναντήθηκε με τον Dr. Tawfik Jelassi, Assistant Director-General for Communication and Information της UNESCO, με τον οποίο συζήτησαν θέματα διεθνούς επικοινωνίας, καθώς και τη δυνατότητα συνεργασιών στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας των δημοσιογράφων.

Της επίσημης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 43η Γενική Διάσκεψη της UNESCO ηγήθηκε η Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη, ενώ συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Λοβέρδος, ο Υφυπουργός Παιδείας, Καθ. Νίκος Παπαϊωάννου και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.