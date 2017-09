Τα Ελληνικά νησιά,«καλύτερα νησιά στον κόσμο»

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης προτίμησης είναι τα Ελληνικά νησιά, σύμφωνα με το απαιτητικό αναγνωστικό κοινό του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού περιοδικού στον κόσμο, «CondeNastTraveller»,αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής επικοινωνίας για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, που σχεδιάζει το Υπουργείο Τουρισμού και υλοποιεί διεθνώς ο ΕΟΤ.

Το 2017 αποτελεί μια ακόμη εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για τον Ελληνικό τουρισμό,στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, καθώς η χώρα μαςτιμήθηκεμε σημαντικές διακρίσεις, σε δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, που διοργάνωσαν καταξιωμένα περιοδικά του κλάδου στην αρχή της εβδομάδας στο Λονδίνο.

Ειδικότερα:

Α) Οι αναγνώστες του καταξιωμένου ταξιδιωτικού περιοδικού «CondeNastTraveller», ψήφισαν στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Condé Nast Traveller 20th AnnualReader’sTravel Awards:

Τα Ελληνικά νησιά,ως τον κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως για το 2017 στην κατηγορία «Best islands in the word / Favouriteislands».

Στην πρώτη δεκάδαακολουθούσαν κατά σειρά, τα νησιά: Βαλεαρίδες Νήσοι, Σικελία, Μαλδίβες, Κοχ Σαμούι, Μπαλί, Σεϋχέλλες, Μάλτα, Σαρδηνία,Αγία Λουκία.Υπενθυμίζεται ότι στον ίδιο διαγωνισμό το 2016 τα Ελληνικά νησιά αναδείχθηκαν στη δεύτερη θέση.

Την Ελλάδα, ως τη δεύτερη καλύτερη χώρα στον κόσμο για διακοπές στην κατηγορία «Best countries in the world / Favouritecountries». Στην πρώτη θέση αναδείχτηκε η Ιταλία και ακολουθούσαν κατά σειράΗΠΑ, Γαλλία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ταϊλάνδη, Ινδία, Καναδάς.Πέρυσι η Ελλάδα είχε λάβει την πρώτη θέση.

Β) Η Ελλάδα ανακηρύχτηκε, επίσης, δεύτερος«Καλύτερος Προορισμός για Οικογενειακές Διακοπές» («StarDestinationforFamilyHolidays») στα βραβεία των Βρετανών ταξιδιωτικών πρακτόρωνκαιεπαγγελματιών του τουρισμούStarAwards 2017, που διοργανώνει επί μία και πλέον 20ετία το traveltrade περιοδικό «TravelBulletin».Πρώτη αναδείχθηκε η Ισπανία και ακολουθούν οι χώρες/προορισμοί:Μαγιόρκα, Φλόριντα, Ντουμπάι, Κύπρος. Πέρυσι στον ίδιο διαγωνισμό,η χώρα μας είχε λάβει την πρώτη θέση.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.cntraveller.com/awards/readers-travel-awards/best-islands-in-the-world?utm_medium=Email&utm_source=Editorial-TravellerNewsletter&utm_campaign=159468210

(Best islands in the world – 1η θέση)

http://www.cntraveller.com/awards/readers-travel-awards/best-countries-in-the-world?utm_medium=Email&utm_source=Editorial-TravellerNewsletter&utm_campaign=159468210 (Βest countries in the world – 2η θέση)