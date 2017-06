Η Ελληνική Κοινότητα, η ΣΕΚΑ και η Κυπριακή Κοινότητα σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Αντρέας Δημητρίου The Inconsolable Clock (Εκδόσεις Αρμός): Δευτέρα 19 Ιουνίου, 7 μ.μ., στο Ελληνικό Κέντρο, 168 Lonsdale Street, Μελβούρνη (πρώτος όροφος). Το βιβλίο προλογίζει ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Χρήστος Τσιὀλκας. Θα μιλήσουν οι: Damien Kingsbury, καθηγητής διεθνούς πολιτικής και ο Arnold Zable, βραβευμένος συγγραφέας. Θα μιλήσει και η ποιήτρια. Την παρουσίαση θα συντονίσει ο Δήμος Κρούσκος, διευθυντής του NRCH. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί και στην Αδελαΐδα, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου, Greek Research in Australia (23-24 Ιουνίου), την Παρασκευή, 23 Ιουνίου, 6.30, Flinders University, Tonsley Campus. Θα μιλήσουν: Βρασίδας Καραλής, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Σίδνεϊ, Kim Economides, Dean, School of Law, Flinders University και ο Μιχάλης Τσιανίκας, Πανεπιστήμιο Φλίντερς.

Γράφουν για το βιβλίο:

“Από την ομορφιά και τη λύπη της Κύπρου στις εσχατιές του Port Melbourne. Από τους πολέμους για τους φυσικούς πόρους έως το υπαρξιακό Αδιέξοδο. Από την κατεστραμμένη και διαιρεμένη από τη φρίκη του πολέμου και της κατοχής Κύπρο, στην ανάκληση εικόνων των εσωτερικών προαστίων του Port Melbourne, και μετά στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ένας άλλος πόλεμος μαίνεται – οικονομικός αυτή την φορά – που πάλι καταστρέφει και πάλι διαιρεἰ. Αν υπάρχει θρήνος σε αυτά τα ποιήματα, υπάρχει και η αντίσταση και η υπερήφανη δήλωση της χαράς. Γαμώ τα πάντα, σας αγαπάω… Είναι αυτή η αψηφισιά και η γενναιοδωρία που με είλκυσε στην Αντρέα αρχικά σαν άνθρωπο, και με έκανε να την ερωτευτώ ως ποιήτρια. Η αλήθεια που είναι αγάπη και η αλήθεια που είναι πόνος σαν τουφεκιά στην καρδιά σου, αυτό είναι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.”

Χρήστος Τσιόλκας, Συγγραφέας. Προτἀθηκε για το Man Booker Prize

“Αυτό το έργο είναι αποτέλεσμα εκ-τοπισμού που έλαβε χώρα στην παιδική ηλικία της ποιήτριας. Η Δημητρίου χρησιμοποιεί την τέχνη της για να τραγουδήσει την οργή της, τη νοσταλγία της και τη δίψα της για δικαιοσύνη. Στο έργο της διαφαίνεται η βαθιά ευαισθησία της για την τύχη των συμπατριωτών της.”

Arnold Zable, βραβευμένος συγγραφέας

“Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η δουλειά της Αντρέα είναι πολιτική, ότι υπάρχει μια πολιτική διάσταση ή επιθυμία στα ποιήματα της, αλλά αυτό είναι μόνο ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς της. Θα υποστήριζα όμως ότι πιο πολύ ανήκει σίγουρα στη γενεαλογία του Καβάφη, κυρίως του Καβάφη της απώλειας και της καταστροφής των κοινωνικών αξιών. Οι ανησυχίες του Ελύτη επίσης ανιχνεύονται στο έργο της Αντρέα. Όπως και πολλοί άλλοι που γράφουν για την ελληνική εμπειρία, ανήκει στην παράδοση του Άξιον Εστί.”

Άγγελος Λουκάκης, βραβευμένος συγγραφέας, πρόεδρος της Αυστραλέζικης Εταιρείας Λογοτεχνών

“Αποκαλυπτικά ποιήματα της Αντρέα, προικισμένη με ενστικτώδη δύναμη να συλλαμβάνει μια ξαφνική και τυχαία αχτίδα φωτός, πάνω στη σκοτεινή μεριά της Σελήνης… μετατρέποντας τη φωτισμένη επιφάνεια σε άναυδο τοπίο. Ποιήματα σε θαμπό φωτισμό, ζωγραφίζουν την απαρηγόρητη ώρα, όπως της μοίρας το δάκτυλο πάνω στο θαμπό τζάμι της μέρας… Αγωνιώδεις ζωές, εκπίπτοντα πρόσωπα, μισογκρεμισμένες ψυχές, μισοβυθισμένα τοπία, δίπλα στα κραταιότερα ονόματα: Καρπασία, Κηρύνεια, Αμμόχωστος, Μόρφου, Κώμα του Γιαλού.”

Μιχάλης Τσιανίκας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φλίντερς,Αδελαΐδα

Greek Community of Melbourne