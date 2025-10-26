Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Οι τελευταίοι της Κατoχής

0
Δεν υπάρχει οικογένεια δίχως ιστορίες από την Κατοχή. Οι...

Οι τελευταίοι της Κατoχής

0
Δεν υπάρχει οικογένεια δίχως ιστορίες από την Κατοχή. Οι...

Όταν οι ακροδεξιοί αντιγράφουν τον… Γκράμσι

0
Ακροδεξιοί κύκλοι αντιγράφουν την στρατηγική του Ιταλού μαρξιστή Αντόνιο...

Toυρκία: Ιστορική απόσυρση των δυνάμεων του PKK

Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει τις δυνάμεις του από Τουρκία και Βόρειο Ιράκ μετά από εντολή του ηγέτη των Κούρδων Οτσαλάν. Μπαίνει έτσι τέλος σε δεκαετίες ένοπλης δράσης.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ιστορική η σημερινή ημέρα για την Τουρκία, καθώς το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από το έδαφος της Τουρκίας, και θέτει τέλος σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ένοπλης δράσης στη χώρα με χιλιάδες θύματα.

25 υψηλόβαθμα μέλη του ΡΚΚ έδωσαν το παρών στη συνέντευξη Τύπου, που έλαβε χώρα σε περιοχή του Βορείου Ιράκ, όπου το ΡΚΚ διατηρεί την επιχειρησιακή του βάση και όπου ανακοινώθηκε η διακοπή των δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Η ηγεσία του ΡΚΚ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη «με εντολή του έγκλειστου ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν», ότι στοχεύει στην «αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας» και στη «δημιουργία προϋποθέσεων ειρήνης».

«Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

Η αντίδραση της Άγκυρας ήρθε άμεσα δια στόματος του εκπροσώπου του κυβερνητικού κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος μίλησε για απτά αποτελέσματα της προσπάθειας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. «Οι σημερινές εξελίξεις, μαζί με την απόφαση του ΡΚΚ να αποσυρθεί από την Τουρκία και την ανακοίνωση νέων βημάτων προς τον αφοπλισμό, αποτελούν απτά αποτελέσματα της προόδου στον χάρτη πορείας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» είπε.

Η σημερινή εξέλιξη ήταν αναμενόμενη για μεγάλη μερίδα των τουρκικών και κουρδικών ΜΜΕ, που προέβλεπαν ότι η διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού είχε μπει σε πορεία λύσης, με κύριο συνομιλητή τον ίδιο τον αρχηγό του ΡΚΚ, Αμπτουλάχ Οτσαλάν.

Στις 28 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, που συνέβαλε σημαντικά στις διαπραγματεύσεις για τον στόχο μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία», θα μεταβεί στο νησί Ιμραλί όπου κρατείται ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Μετά την επίσκεψη αυτή ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία του DEM την ερχόμενη Τρίτη, μια συνάντηση που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας για το Κουρδικό. Χωρίς αμφιβολία, εάν επέλθει ειρήνη, τοτε αυτό θα είναι το ισχυρότερο χαρτί του Τούρκου προέδρου στις επόμενες εκλογές.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Οι τελευταίοι της Κατoχής

Δεν υπάρχει οικογένεια δίχως ιστορίες από την Κατοχή. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας φεύγουν σιωπηλά. Σιωπηλός και ο αγώνας τους για μια καλύτερη...
Διαβάστε περισσότερα

Οι τελευταίοι της Κατoχής

Δεν υπάρχει οικογένεια δίχως ιστορίες από την Κατοχή. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας φεύγουν σιωπηλά. Σιωπηλός και ο αγώνας τους για μια καλύτερη...
Διαβάστε περισσότερα

Όταν οι ακροδεξιοί αντιγράφουν τον… Γκράμσι

Ακροδεξιοί κύκλοι αντιγράφουν την στρατηγική του Ιταλού μαρξιστή Αντόνιο Γκράμσι περί «πολιτιστικής ηγεμονίας». Στόχος τους: Η ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης.Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν...
Διαβάστε περισσότερα

Μύρισε μπαρούτι στην Καραϊβική

Βενεζουέλα και Κολομβία στο στόχαστρο του «πολέμου κατά των καρτέλ» που έχει κηρύξει ο Τραμπ, στέλνοντας το αεροπλανοφόρο General Ford στην περιοχή. Σχέδιο βομβαρδισμών...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors