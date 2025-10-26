Toυρκία: Ιστορική απόσυρση των δυνάμεων του PKK

Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει τις δυνάμεις του από Τουρκία και Βόρειο Ιράκ μετά από εντολή του ηγέτη των Κούρδων Οτσαλάν. Μπαίνει έτσι τέλος σε δεκαετίες ένοπλης δράσης.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ιστορική η σημερινή ημέρα για την Τουρκία, καθώς το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από το έδαφος της Τουρκίας, και θέτει τέλος σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ένοπλης δράσης στη χώρα με χιλιάδες θύματα.

25 υψηλόβαθμα μέλη του ΡΚΚ έδωσαν το παρών στη συνέντευξη Τύπου, που έλαβε χώρα σε περιοχή του Βορείου Ιράκ, όπου το ΡΚΚ διατηρεί την επιχειρησιακή του βάση και όπου ανακοινώθηκε η διακοπή των δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Η ηγεσία του ΡΚΚ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη «με εντολή του έγκλειστου ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν», ότι στοχεύει στην «αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας» και στη «δημιουργία προϋποθέσεων ειρήνης».

«Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

Η αντίδραση της Άγκυρας ήρθε άμεσα δια στόματος του εκπροσώπου του κυβερνητικού κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος μίλησε για απτά αποτελέσματα της προσπάθειας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. «Οι σημερινές εξελίξεις, μαζί με την απόφαση του ΡΚΚ να αποσυρθεί από την Τουρκία και την ανακοίνωση νέων βημάτων προς τον αφοπλισμό, αποτελούν απτά αποτελέσματα της προόδου στον χάρτη πορείας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» είπε.

Η σημερινή εξέλιξη ήταν αναμενόμενη για μεγάλη μερίδα των τουρκικών και κουρδικών ΜΜΕ, που προέβλεπαν ότι η διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού είχε μπει σε πορεία λύσης, με κύριο συνομιλητή τον ίδιο τον αρχηγό του ΡΚΚ, Αμπτουλάχ Οτσαλάν.

Στις 28 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, που συνέβαλε σημαντικά στις διαπραγματεύσεις για τον στόχο μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία», θα μεταβεί στο νησί Ιμραλί όπου κρατείται ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Μετά την επίσκεψη αυτή ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία του DEM την ερχόμενη Τρίτη, μια συνάντηση που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας για το Κουρδικό. Χωρίς αμφιβολία, εάν επέλθει ειρήνη, τοτε αυτό θα είναι το ισχυρότερο χαρτί του Τούρκου προέδρου στις επόμενες εκλογές.

