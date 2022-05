Σε ψηφιακή ημερίδα ελληνικών και γερμανικών δήμων η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

«Έξυπνες πόλεις, ψηφιοποίηση και διαχείριση δεδομένων – Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ελλάδας και Γερμανίας», είναι το θέμα της ψηφιακής ημερίδας που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην οποία συμμετέχει και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ μετά από σχετική πρόσκληση, Συγκεκριμένα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας Βερολίνου, το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου και το Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, διοργανώνουν την παραπάνω ενδιαφέρουσα ημερίδα.

Το εγχείρημα αυτό έχει σαν στόχο αφενός την προβολή σχεδιαζόμενων έργων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στις δύο χώρες καθώς και δραστηριοτήτων ελληνικών και γερμανικών ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, που είναι ενεργά στον τομέα των Smart Cities και αφετέρου την ανταλλαγή ιδεών και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα αυτόν. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Μαραγκός, Πρόεδρος Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου, στην τοποθέτησή του είπε πως τα Τρίκαλα και το Ηράκλειο βρίσκονται ανάμεσα στις 21 έξυπνες πόλεις παγκοσμίως με εντυπωσιακές επιδόσεις. Τα εύσημα απέδωσε στο δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Θεόδωρος Λιβάνιος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της ψηφιακής ημερίδας διαμορφώθηκε ως εξής:

Έναρξη – Χαιρετισμοί

Κεντρική Ομιλία

Μετάβαση στην έξυπνη πόλη του μέλλοντος

Συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση αστικών δεδομένων στις έξυπνες πόλεις (Collecting and (f)using urban data)

*Συντονισμός: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αντωνίου, TUM School of Engineering and Design, Chair of Transportation Systems Engineering, Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας (Hellenic Network of Business Executives in Bavaria)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν ομιλίες:

α) εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης

β) ερευνητών και επιστημόνων με εξειδίκευση σε θέματα ψηφιοποίησης και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων

γ) εκπρόσωπων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε θέματα έξυπνων υποδομών, αστικής κινητικότητας και ψηφιακών δικτύων

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις από Ελλάδα και Γερμανία.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί πάνελ συζήτησης και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους.