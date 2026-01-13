Βαρουφάκης, Γεωργιάδης, Καραγκιόζης και Εγώ!…

Γράφει ο Γιώργος Πιπερόπουλος

Ομολογώ ότι ίσως θεωρηθεί από κάποιους λίγο «τραβηγμένο» εκ μέρους μου να συμπεριλάβω την «αφεντιά» μου στον τίτλο του σημερινού μου άρθρου στην παρέα του τέως Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και Προέδρου του Κόμματος ΜΕΡΑ-25 κ Γιάνη (με ένα Ν) Βαρουφάκη, του εν ενεργεία Υπουργού της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, κ Γεωργιάδη και του πασίγνωστου λαϊκού ήρωα του φτωχού μεροκαματιάρη Καραγκιόζη που κράτησε και συνεχίζει να διασκεδάζει και να συγκινεί εκατομμύρια Έλληνες επί σειρά γενεών!…

Ο κ Βαρουφάκης τον οποίο ΔΕΝ γνωρίζω προσωπικά, έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να λέει και να γράφει ότι θέλει για οποιοδήποτε θέμα (ιδιαίτερα καθώς φαίνεται να πλησιάζουν Εκλογές και η δημοσιότητα σε κάθε επίπεδο είναι χρήσιμη για όλους τους πολιτικούς), αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία με το πολύ επικίνδυνο χάπι «έκσταση», αποδεικνύοντας μπροστά στον τηλεοπτικό φακό ότι προσπέρασε εντυπωσιακά πολύ εύκολα το θέμα της υπεύθυνης αναφοράς στα ναρκωτικά που έχουν σκοτώσει, σκοτώνουν και θα συνεχίζουν να σκοτώνουν τα παιδιά μας στην Ελλάδα όπως και διεθνώς…

Ο κ Γεωργιάδης προφανώς αγανακτισμένος με τα λεγόμενα του κ Βαρουφάκη μολονότι λάτρης της κλασικής παιδείας αγνόησε την αρχαϊκή προτροπή «σπεύδε βραδέως» (στη δημοτική σύγχρονη ελληνική γλώσσα «όποιος βιάζεται σκοντάφτει») βιάστηκε να τον αποκαλέσει, όπως διαβάζω, Καραγκιόζη και στη συνέχεια ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό Καραγκιόζη. Να υποθέσω, χαριτολογώντας, ότι κάποιος συνεργάτης του έδωσε το σχετικό άρθρο μου που δημοσιεύθηκε εδώ στον αγαπημένο ιστότοπο που με φιλοξενεί κάθε εβδομάδα με τίτλο «Σταματήστε την προσβολή του Καραγκιόζη»…

Σεμνυνόμενος σήμερα πληροφορώ τον συνάδελφό μου, ως Καθηγητή Πανεπιστημίου όχι ως Πολιτικό άνδρα κ Βαρουφάκη, ότι επί σειρά δεκαετιών, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησα ως κοινωνιολόγος-ψυχολόγος, ερευνητής, Σύμβουλος διοίκησης και στη συνέχεια Γενικός Διευθυντής Θεραπευτικών Κοινοτήτων στις Πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Ρόουντ Άϊλαντ της Αμερικής, έκανα τη δική μου προσφορά στα Ελληνόπουλα και τους γονείς τους πέρα από την αρθρογραφία μου σε εφημερίδες όπως την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ και τον ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ, την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και την ΘΕΣΣΑΛΟΝΪΚΗ και πολλές άλλες με ένα μικρό σε μέγεθος βιβλίο που αφορούσε στον αλκοολισμό και στα ναρκωτικά το οποίο κυκλοφόρησε σε 5 εκδόσεις και πολλαπλές ανατυπώσεις φτάνοντας, όπως με πληροφορούν, σχεδόν μισό εκατομμύριο αντίτυπα σε διάστημα 4 δεκαετιών..

Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ για μικροπρεπή ή επιπόλαιο εγωισμό αναφέροντας τους αριθμούς αλλά και το γεγονός ότι πέραν της ηθικής αμοιβής και κοινωνικής αναγνώρισης ΔΕΝ δέχτηκα ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ, ως αμοιβή έχοντας αποφασίσει, εξ αρχής, ότι αποτελεί μία δική μου ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ προσφορά σε άτομα και οικογένειες που ήδη αντιμετώπιζαν ή θα μπορούσε να αντιμετωπίσουν πρόβλημα εξάρτησης από ουσίες.

Την Πρώτη έκδοση του βιβλίου μου με έμφαση στα ναρκωτικά χρηματοδότησε η Εταιρεία Ελαστικών GOODYEAR ΕΛΛΑΣ – ΑΒΕΕ το 1980, την Δεύτερη με τίτλο Αλκοολισμός-Ναρκωτικά και προφανώς εμπλουτισμένα περιεχόμενα το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού), την Τρίτη η αλυσίδα «σουπερμάρκετ» KONSUM – Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, την Τέταρτη το ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας-Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας) και την Πέμπτη το 2005 η Συνεταιριστική Τράπεζας Κοζάνης σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης-Δυτικής Μακεδονίας.

Το διαχρονικά ΦΛΕΓΟΝ θέμα χρήσης και εξάρτησης από ουσίες (Αλκοόλ – Ναρκωτικά) παρουσίασα και στο γνωστό, εξαντλημένο Πανεπιστημιακό μου σύγγραμμα με τίτλο «Κοινωνικά Προβλήματα» (Εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα») και στο δημοφιλές σύγγραμμά μου με τίτλο «Εξαρτήσεις & Αποκλίσεις» (Εκδόσεων «Πανεπιστημίου Μακεδονίας») το οποίο συνεχίζει να κυκλοφορεί.