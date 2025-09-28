Βερολίνο: Επίσκεψη Φίλιππου Φόρτωμα με κλιμάκιο αποστολής της Νέας Δημοκρατίας

Στο Βερολίνο βρέθηκε, στο πλαίσιο τριήμερης αποστολής της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Hanns Seidel Stiftung Greece, ο κ. Φίλιππος Φόρτωμας, Βουλευτής Κυκλάδων, Γραμματέα Ελλήνων της Διασποράς και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Μέλη της αποστολής ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ κ. Γιάννης Σμυρλής και οι Βουλευτές κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου, κ. Μαρία Κεφάλα, κ. Περικλής Μαντάς, κ. Γιάννης Οικονόμου, κ. Διονύσης Σταμενίτης, κ. Άγγελος Συρίγος και κ. Τάσος Χατζηβασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκαν σειρά σημαντικών συναντήσεων με κορυφαίους Γερμανούς αξιωματούχους, εκπροσώπους θεσμών και φορέων, καθώς και με την ελληνική κοινότητα της πόλης. Στην Καγκελαρία, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Lars Geissmann, Αναπληρωτή Διευθυντή για πολιτικές ασφαλείας, με τον οποίο συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών η αποστολή είχε συνεργασία με την Υφυπουργό Daniela Ludwig, με επίκεντρο την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Ιταλία ως χώρες υποδοχής.

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν και η συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με την Natalie Hagemeister, Επίτροπο για την Ελλάδα, και την Catalina Cullas, Επίτροπο για την Ευρώπη, όπου συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας μίας κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας και οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο των οικονομικών επαφών, η αντιπροσωπεία είχε συζητήσεις με στελέχη της Ομοσπονδιακής Ένωσης Γερμανικής Βιομηχανίας (BDI), αναδεικνύοντας τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών εμπορικών σχέσεων, καθώς η Γερμανία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας μας.

Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο οι συναντήσεις με τους βουλευτές CDU/CSU Mechthilde Wittmann και Stephan Mayer επικεντρώθηκαν σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μετανάστευσης και στις κοινές διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο λαοί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική ήταν και η επίσκεψη στο Ίδρυμα Hanns Seidel Stiftung, όπου συζητήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Alexander Wolf ο ρόλος των πολιτικών ιδρυμάτων στη λειτουργία των κομμάτων και με τον Julius van der Laar ο τρόπος με τον οποίο οι εθνικές καμπάνιες επηρεάζονται από τις συνθήκες πόλωσης και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στον απόδημο ελληνισμό, το ζωντανό και δραστήριο κύτταρο της πατρίδας μας στο Βερολίνο. Ο κ. Φόρτωμας, με την ιδιότητα του Γραμματέα Ελλήνων της Διασποράς της ΝΔ, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί μαζί με την αντιπροσωπεία τον Πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Βερολίνου, κ. Παναγιώτη Ματλή, και να ενημερωθεί για τα θέματα που απασχολούν την ομογένεια στη Γερμανία, μια πολύ ενεργή κοινότητα.

Ο κ. Φόρτωμας, στο πλαίσιο της παρουσίας του, επεσήμανε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τα αδελφά κόμματα της Γερμανίας, την ανάγκη ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, καθώς και τη στήριξη των ελληνικών κοινοτήτων της Διασποράς, οι οποίες αποτελούν ζωντανό κύτταρο του Ελληνισμού.

Πιο συγκεκριμένα, σε δήλωσή του τόνισε: «Η συνεργασία με τα αδελφά κόμματα της Γερμανίας και οι συναντήσεις με κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες ενισχύουν τη φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη προτεραιότητά μου παραμένει η στήριξη της ελληνικής ομογένειας, που με την παρουσία και τη δράση της τιμά με περηφάνια και προβάλλει την πατρίδα μας στο εξωτερικό».