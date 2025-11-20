Αναζήτηση

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη-In Motion for Safety: Παρουσία Κωνσταντίνου Κυρανάκη το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλούς Οδηγικής Συμπεριφοράς με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής...

Annual Memorial Service for the Late Archbishop of Thyateira Gregorios

The annual Memorial Service for the late Archbishop of...

Νυρεμβέργη 1945: Όταν οι ναζί κάθισαν στο εδώλιο

Δίκη-ορόσημο πριν από 80 χρόνια: Για εγκλήματα πολέμου δικάστηκαν...

Βερολίνο: Μουσική εκδήλωση με μουσικούς από την Κολωνία και το Βερολίνο

Deutsche Welle NewsRoom

Στις 29 Νοεμβρίου θα συναντηθούν οι τρεις μουσικοί από την Κολωνία
– Fevronía (φωνή, μπαγλαμάς),
Epaminondas Ladas (μπουζούκι)
και Georgios Evangelou (φωνή, μπουζούκι) –
με τους συναδέλφους τους από το Βερολίνο,
Sanne Mörike (ακορντεόν)
και Dinos Bouzanis (κιθάρα).
Μαζί έχουν ετοιμάσει ένα αποκλειστικό πρόγραμμα με Αρχοντορεμπέτικα,
δημιουργημένο ειδικά για την ελληνική κοινότητα του Βερολίνου.
Σας περιμένει μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα.
Σας προσκαλούμε θερμά να τη μοιραστείτε μαζί μας και ανυπομονούμε για την παρουσία σας!
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Liebe Freunde der griechischen Musik, wir freuen uns sehr, euch zu einem ganz besonderen musikalischen Ereignis einzuladen!
Am 29. November treffen sich die drei Musiker aus Köln
– Fevronía (Gesang, Baglamas),
Epaminondas Ladas (Bouzouki)
und Georgios Evangelou (Gesang, Bouzouki)
– mit ihren Berliner Kollegen
Sanne Mörike (Akkordeon)
und Dinos Bouzanis (Gitarre).
Gemeinsam haben sie ein exklusives Programm mit Archontorebetika , das speziell für die griechische Gemeinde in Berlin zusammengestellt wurde. Freut euch auf einen Abend voller traditioneller Klänge und einzigartiger Atmosphäre. Wir laden euch herzlich ein, diesen besonderen Abend mit uns zu erleben, und freuen uns auf euren Kommen!
Mit herzlichen Grüßen,
Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V.

