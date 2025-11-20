Βερολίνο: Μουσική εκδήλωση με μουσικούς από την Κολωνία και το Βερολίνο

Στις 29 Νοεμβρίου θα συναντηθούν οι τρεις μουσικοί από την Κολωνία

– Fevronía (φωνή, μπαγλαμάς),

Epaminondas Ladas (μπουζούκι)

και Georgios Evangelou (φωνή, μπουζούκι) –

με τους συναδέλφους τους από το Βερολίνο,

Sanne Mörike (ακορντεόν)

και Dinos Bouzanis (κιθάρα).

Μαζί έχουν ετοιμάσει ένα αποκλειστικό πρόγραμμα με Αρχοντορεμπέτικα,

δημιουργημένο ειδικά για την ελληνική κοινότητα του Βερολίνου.

Σας περιμένει μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακούς ήχους και μοναδική ατμόσφαιρα.

Σας προσκαλούμε θερμά να τη μοιραστείτε μαζί μας και ανυπομονούμε για την παρουσία σας!

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Liebe Freunde der griechischen Musik, wir freuen uns sehr, euch zu einem ganz besonderen musikalischen Ereignis einzuladen!

Am 29. November treffen sich die drei Musiker aus Köln

– Fevronía (Gesang, Baglamas),

Epaminondas Ladas (Bouzouki)

und Georgios Evangelou (Gesang, Bouzouki)

– mit ihren Berliner Kollegen

Sanne Mörike (Akkordeon)

und Dinos Bouzanis (Gitarre).

Gemeinsam haben sie ein exklusives Programm mit Archontorebetika , das speziell für die griechische Gemeinde in Berlin zusammengestellt wurde. Freut euch auf einen Abend voller traditioneller Klänge und einzigartiger Atmosphäre. Wir laden euch herzlich ein, diesen besonderen Abend mit uns zu erleben, und freuen uns auf euren Kommen!

Mit herzlichen Grüßen,