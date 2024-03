Το Stammtisch επανέρχεται δυναμικά στην Ελληνική Κοινότητα του Βερολίνου, δίνοντας την ευκαιρία σε νέα άτομα να γνωριστούν, αλλά και σε εκείνα που ήδη έχουν επαφή με την Κοινότητα να έρθουν πιο κοντά σε μία όμορφη συνάντηση μουσικής, φαγητού και συνδέσεων. Η Ελληνική Κοινότητα αποτελείται από μία δυναμική ανθρώπων, εργαζόμενων, εθελοντών αλλά και άτομα του προγράμματος Erasmus , με πάθος και ενέργεια και ανυπομονεί να σας φιλοξενήσει στον ζεστό χώρο της. Συναντιόμαστε για Stammtisch κάθε δεύτερη Παρασκευή (δηλαδή δύο φορές τον μήνα), με πρώτη συνάντηση την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και ώρα

17:00.

Σας περιμένουμε!

STAMMTISCH IN DER HELLENISCHEN GEMEINDE ZU BERLIN

Der Stammtisch erlebt ein dynamisches Comeback in der Hellenischen Gemeinde zu Berlin und bietet neuen Menschen die Möglichkeit, sich kennenzulernen, aber auch denjenigen, die bereits mit der Gemeinde in Kontakt sind, bei einem schönen Treffen mit Musik, Essen und Verbindungen näher zu kommen. Die Hellenische Gemeinde besteht aus einer dynamischen Gruppe von Menschen, Angestellten, Freiwilligen und Erasmus-Teilnehmern, mit Leidenschaft und Energie, und freut sich darauf, Sie in ihren warmen Räumen willkommen zu heißen. Wir treffen uns jeden zweiten Freitag (also zweimal pro Monat) zum Stammtisch und das erste Treffen findet am Freitag, den 5. April 2024 um 17:00 Uhr statt.

Wir warten auf Sie!

Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V.