Βιντσέντζο Λατρόνικο: Η τελειότητα

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στις 19:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεργάζονται για πρώτη φορά για να φέρουν τον διάλογο στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο του Megaron Plus. Σε μια παράδοξη και μεταβατική εποχή, που ο διάλογος συρρικνώνεται ενώ τα αιτήματα για διάλογο αυξάνονται, μια νέα σειρά υπό τον γενικό τίτλο «Συγγραφείς, βιβλία, ιδέες» δίνει τον λόγο στους ανθρώπους της λογοτεχνίας, των επιστημών και των τεχνών, με στόχο την ανάδειξη της πρωτοτυπίας, της αυθεντικότητας, της αφήγησης, της έρευνας, της τέχνης της συζήτησης και της προφορικότητας.

Στην πρώτη εκδήλωση, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ο Ιταλός συγγραφέας Βιντσέντζο Λατρόνικο θα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) Νίκο Μπακουνάκη. Θα μας παρουσιάσει τους millennials, τον κόσμο του Ίντερνετ και της ψηφιακής νομαδικότητας μέσα από το τελευταίο μυθιστόρημά του Η τελειότητα, που ήδη συζητείται και μεταφράζεται σε όλον τον κόσμο.

Le perfezioni, 2022 – Η τελειότητα, μετάφραση: Δήμητρα Δότση, LOGGIA 2025

Όλοι θα ήθελαν τη ζωή της Άννας και του Τομ. Ένα νεαρό ζευγάρι ψηφιακών νομάδων ζει το όνειρό του στο Βερολίνο, σε ένα φωτεινό διαμέρισμα γεμάτο φυτά και αντικείμενα ντιζάιν.

Η καθημερινότητά τους περιστρέφεται γύρω από το εκλεπτυσμένο φαγητό, την προοδευτική πολιτική ατζέντα, τον σεξουαλικό πειραματισμό και τα ατελείωτα πάρτι. Η ιδανική συνθήκη, κοινή για μια ολόκληρη γενιά, που ζει και ανασαίνει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Σταδιακά, η τελειότητα αποδεικνύεται μονότονη και οι ισορροπίες τους εύθραυστες. Οι φίλοι τους επιστρέφουν στην πατρίδα, κάνουν παιδιά, ωριμάζουν. Ο ακτιβισμός τους, τόσο άρτιος επιφανειακά, πρακτικά περιορίζεται στο να μποϊκοτάρουν το Uber, να αφήνουν φιλοδώρημα σε μετρητά ή να μην τρώνε τόνο. Η ζωή τους, πίσω από τα άψογα φωτογραφικά καρέ που οι ίδιοι δημιουργούν, αρχίζει να μοιάζει με χρυσό κλουβί. Η Άννα και ο Τομ προχωρούν σε ολοένα και πιο ριζοσπαστικά βήματα, αναζητώντας την αυθεντικότητα και τον σκοπό που διαρκώς ξεγλιστρούν μέσα από τα χέρια τους.

Βραβεία και υποψηφιότητες

International Booker 2025 (υποψηφιότητα-φιναλίστ)

National Book Award Μεταφρασμένης Λογοτεχνίας 2025 (υποψηφιότητα για την αγγλική μετάφραση της Sophie Hughes)

Blackwell’s Book of the Year 2025 (στη βραχεία λίστα)

AIR MAIL Tom Wolfe Literary Prize 2025 (Νικητής)

Ο Vincenzo Latronico (Βιντσέντζο Λατρόνικο), συγγραφέας και μεταφραστής, έχει γράψει τέσσερα μυθιστορήματα: Ginnastica e Rivoluzione(2008), La cospirazione delle colombe (2011), La mentalità dell’alveare (2014) και Le perfezioni (2022 – Η τελειότητα, μετ. Δήμητρα Δότση, Loggia 2025), καθώς και δυο βιβλία μη μυθοπλασίας. Το έργο του Η τελειότητα μεταφράστηκε σε σαράντα γλώσσες, μπήκε στη βραχεία λίστα για το διεθνές βραβείο Booker, στη μακρά λίστα για το Strega 2023, ενώ στην αγγλική του μετάφραση συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα για το αμερικάνικο Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2025. Ο Λατρόνικο είναι ο πρώτος συγγραφέας που βραβεύτηκε με το Tom Wolfe AirMail 2025 (εξ ημισείας με τη Meghan Daum). Ως μεταφραστής έχει αφοσιωθεί στην εκ νέου μετάφραση κλασικών έργων του Αλέξανδρου Δουμά και του Όσκαρ Ουάιλντ. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο: Guardian, Internazionale και Corriere della Sera. Ζει στο Μιλάνο.

Όλες οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 19:00.

Είσοδος ελεύθερη

Κατ’ άτομο έως δύο δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων αρχίζει μια εβδομάδα πριν από την εκδήλωση στο megaron.gr

Στα ιταλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά