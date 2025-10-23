Volvo Saracakis: Test Drive Event Invitation

Αναζήτηση

Η Volvo Saracakis προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά την εμπειρία οδήγησης ενός Volvo, σε ένα αποκλειστικό Test Drive Event που θα πραγματοποιηθεί από 23 Οκτωβρίου 2025 έως και 1 Νοεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Έκθεσης Volvo Saracakis, στη Λεωφόρο Αθηνών 71, 104 47 Αθήνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του event, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν ολόκληρη την γκάμα των μοντέλων Volvo και να επιλέξουν το αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες και στο προσωπικό τους στιλ.

Ξεχωριστή θέση έχουν τα νέα, αμιγώς ηλεκτρικά Volvo EX30 και Volvo EX90, τα οποία επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της σκανδιναβικής αισθητικής. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα ανανεωμένα XC60 και XC90 Plugin Hybrid, που συνδυάζουν ισχύ, αποδοτικότητα και άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ο οποίος είναι ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής οχημάτων Volvo στην Ελλάδα, έχει μακρά ιστορία άνω των 103 ετών στον χώρο της αυτοκίνησης και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας έμπρακτα τη βιώσιμη κινητικότητα και την καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προγραμματισμό test drive, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 3483550.

Volvo Saracakis Κεντρική Έκθεση: Λεωφόρος Αθηνών 71, 104 47 Αθήνα

 

