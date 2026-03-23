Βρυξέλλες: Πραγματοποιείται το 31ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης (ΣΕΕΕ)

Το 31ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης (ΣΕΕΕ) θα διεξαχθεί στις 8 Μαΐου 2026 στις Βρυξέλλες, έχοντας ως κεντρικό θέμα: «Η εκπαίδευση στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Ευρώπης: Εξελίξεις, πολιτικές και πρακτικές», με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν πρωτοβουλίας του καθηγητή Γιάννη Μανιάτη, αντιπροέδρου της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Έχουν προηγηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού δύο προσυνεδριακές συναντήσεις στην Αθήνα και το Ντίσελντορφ, οι οποίες διεξήχθησαν με περιεχόμενο αξιόλογων εισηγήσεων και χρήσιμων συμπερασμάτων για το συνέδριο. Συγκεκριμένα, μία από τις συστάσεις ήταν «η ολιστική προσέγγιση του θέματος». Η συμμετοχή δηλαδή, πέραν των εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνονται τα συνέδρια, και άλλων κοινωνικών φορέων που ασχολούνται με την εκπαίδευση, όπως σύλλογοι γονέων, πολιτιστικοί σύλλογοι, μεμονωμένοι ερευνητές κλπ.

Στο 31ο ΣΕΕΕ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της πολυπολιτισμικότητας και περιλαμβάνει τάσεις, πολιτικές και πρακτικές που καταγράφονται στον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα, βέβαια, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους εκπαιδευτικούς και ως εκ τούτου οι εμπειρίες τους αποτελούν βασικό άξονα του προγράμματος.

Είναι προφανές ότι η θεματική του 31ου συνεδρίου είναι εξαιρετικά επίκαιρη, ιδιαίτερα σε μία εποχή κοινωνικών συγκρούσεων και στρατιωτικών συρράξεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το λεπτομερές πρόγραμμα, με εισηγήσεις/παρεμβάσεις εκπροσώπων εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η οργανωτική επιτροπή παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, εκπαιδευτικούς και μη, να λάβουν υπόψη τους ότι:

1. Η ώρα έναρξης του συνεδρίου θα είναι 9:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 17:00 με ενδιάμεσο διάλειμμα 12:00-14:00 για προσφερόμενο ελαφρύ γεύμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Ώρα προσέλευσης των συνέδρων 8.30 πρωινή). Σημειωτέον ότι θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής.

2. Η εγγραφή στο συνέδριο είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει έγκαιρα μέχρι την Παρασκευή 24-04-2026 στην φόρμα.

3. Η συμμετοχή με εισήγηση ή ανακοίνωση θα πρέπει να υποβληθεί στο email: grsev@sch.gr μέχρι την Παρασκευή 10-04-2026.

Το λεπτομερές πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί εγκαίρως, προετοιμάζει η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή υπό τον συντονισμό της κας Αμαλίας Καψάλα, Συντονίστριας στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο και του Δρ. Θεόδωρου Καλλιάνου, Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το 31ο ΣΕΕΕ ανοίγει ένας νέος διευρυμένος κύκλος για τις προσεγγίσεις εκπαιδευτικών θεμάτων, δεδομένης της αναγκαιότητας για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή τα σχολεία διαδραματίζουν όλο και περισσότερο καίριο ρόλο στον κοινωνικό μετασχηματισμό της Ευρώπης καθώς οι μαθητές αποτελούν «φορείς αλλαγής».

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 19/