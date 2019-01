«Ζητάμε να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες και την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων Μακεδόνων που ζουν στη Γερμανία» – Επιστολή απέστειλαν ο Πρόεδρος της ΟΕΚ Γερμανίας, Κώστας Δημητρίου, και ο Πρόεδρος του DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος στην Καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ

Ακολουθεί το κείμενο στα γερμανικά και ελληνικά.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

zunächst wünschen wir Ihnen ein frohes und erfolgreiches neues Jahr 2019.

Aus den griechischen Medien haben wir erfahren, dass Sie am 10. und 11. Januar einen offiziellen Besuch in Athen planen. Zweck dieses Besuches soll u.a. sein, den griechischen Ministerpräsidenten Tsipras in seinen Bemühungen zu unterstützen, eine Mehrheit im griechischen Parlament für den sog. Prespes-Vertrag zu erzielen. Der Vertrag soll den Namensstreit mit der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien (FYROM) beenden und dem Land den Weg in EU und NATO ebnen.

Wie immer man zu diesem Vertrag steht, der weder in der FYROM noch in Griechenland eine Mehrheit im jeweiligen Volk genießt, so muss man anhand der jüngsten öffentlichen Äußerungen von Ministerpräsidenten Zaev zur von ihm so bezeichneten „nationalmazedonischen“ Minderheit in Griechenland feststellen, dass er mehrmals und offensichtlich bewusst die Artikel 3 und 4 des o.g. Vertrages missachtet und verletzt hat. Damit sind die von griechischer Seite mehrmals geäußerten Befürchtungen jetzt schon eingetreten, dass trotz anderslautender Verpflichtung durch den Wortlaut des Vertrages, die Politiker aus der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien nicht aufhören werden, irredentistische Forderungen zu stellen.

Wie Sie wissen, stammt die große Mehrheit der in Deutschland lebenden Griechen aus Nordgriechenland. Sowohl für diese Menschen als auch für die Bevölkerung der entsprechenden Region Makedonien in Griechenland wird die Verwendung des Wortes „mazedonisch“ zur Bezeichnung einer nicht-griechischen Sprache, Kultur oder Ethnie als Angriff auf die nationale Identität der griechischen Makedonier interpretiert. Inzwischen hat sich auch die bulgarische Regierung zum Thema gemeldet und in den letzten Wochen offiziell ihre Ablehnung einer Lösung des Konflikts, wie von der griechischen Regierung unternommen, kundgetan.

Es ist sehr zu begrüßen, wenn mit Ihrem Besuch, Griechenlands Bemühungen um nachhaltige Stärkung der Wirtschaft, Beendigung der Finanzkrise und Rückkehr des Landes zur Normalität unterstützt würden. Eine Positionierung zugunsten des Prespes-Vertrages ohne vorherige Korrektur der o.g. Äußerungen von Ministerpräsident Zaev, wäre aus unserer Sicht schädlich für die Zukunft der deutsch-griechischen Beziehungen, auch wenn diese auf Bitte des jetzigen griechischen Ministerpräsidenten erfolgt. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Äußerungen der Opposition, deren größte Partei Mitglied der EVP ist.

In diesem Sinne bitten wir um Berücksichtigung der Sorgen und des Willens der großen Mehrheit der in Deutschland lebenden Griechen aus Makedonien und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Phedon G. Codjambopoulo Kostas Dimitriou

Kostas Dimitriou ist Vorsitzender des Bundesverbandes griechischer Gemeinden in Deutschland; www.oekg.de

Phedon G. Codjambopoulo ist Präsident der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung DHW; www.dhwv.de

Μετάφραση κειμένου στα ελληνικά:

Αξιότιμη κυρία καγκελάριε,

Κατ αρχήν σας ευχόμαστε το 2019 να είναι ευτυχισμένο και γεμάτο επιτυχίες.

Από τα ελληνικά ΜΜΕ μάθαμε ότι σχεδιάζετε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα στις 10 και 11 Ιανουαρίου. Σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι μεταξύ άλλων η στήριξη του Έλληνα Πρωθυπουργού Τσίπρα στις προσπάθειές του, να βρει πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων για την επικύρωση της λεγομενης Συνθήκης των Πρεσπών. Η συνθήκη στοχεύει στον τερματισμό της διαφωνίας για το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και έτσι να ανοίξει ο δρόμος της χώρας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Οποιαδήποτε και αν είναι η γνώμη του καθενός γι αυτήν την συνθήκη, η οποία δεν χαίρει της πλειοψηφίας του λαού ούτε στην ΠΓΔΜ αλλά και ούτε στην Ελλάδα, μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του πρωθυπουργού Ζάεφ γι αυτό που αποκάλεσε «εθνική μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα, δεν μπορεί παρά να διαπιστωθεί ότι ο κ. Ζάεφ επανειλημμένα και προφανώς ηθελημένα παραβιάζει τα άρθρα 3 και 4 της παραπάνω συνθήκης. Έτσι, οι φόβοι που επανειλημμένως έχει εκφράσει η ελληνική πλευρά ήδη συμβαίνει, ότι δηλ. ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από τους όρους της συνθήκης, οι πολιτικοί της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν θα πάψουν ποτέ να επαναλαμβάνουν τις αλυτρωτικές τους διεκδικήσεις.

Όπως γνωρίζετε, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που ζουν στη Γερμανία κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Τόσο γι αυτούς τους ανθρώπους όσο και για τους ανθρώπους της Μακεδονίας στην Ελλάδα η χρησιμοποίηση της λέξεως «μακεδονική» για την περιγραφή μίας γλώσσας, ενός πολιτισμού και μίας εθνότητας που δεν είναι ελληνικά εκλαμβάνεται ως επίθεση στην εθνική ταυτότητα των Ελλήνων Μακεδόνων. Εν τω μεταξύ, και η βουλγαρική κυβέρνηση προ ολίγων ημερών ανέφερε σχετικά με το θέμα επίσημα την αντίθεσή της σε μια επίλυση του προβλήματος, όπως το προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση.

Η επίσκεψή σας θα μας έβρισκε απόλυτα σύμφωνους εάν με αυτήν στηριζόντουσαν οι προσπάθειες στην Ελλάδα για επίτευξη βιώσιμης ενίσχυσης της οικονομίας, λήξη της οικονομικής κρίσης και επιστροφής της χώρας στην ομαλότητα. Μια δική σας τοποθέτηση υπέρ της σύμβασης των Πρεσπών χωρίς προηγούμενη διόρθωση των παραπάνω βλαπτικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού Ζάεφ, θα ήταν κατά την άποψή μας επιζήμια για το μέλλον των γερμανο-ελληνικών σχέσεων, ακόμα και αν αυτό γίνεται κατόπιν αιτήματος του νυν πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης, της οποίας το μεγαλύτερο κόμμα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ΕΛΚ.

Μετά από τα παραπάνω ζητάμε να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες και την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων Μακεδόνων που ζουν στη Γερμανία και διατελούμε

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Φαίδων Γ. Κοτσαμπόπουλος Κώστας Δημητρίου

Ο Κώστας Δημητρίου είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, www.oekg.de

Ο Φαίδων Κοτσαμπόπουλος είναι Πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW, www.dhwv.de