Γερμανία: Το 50% επιθυμεί λιγότερες ώρες εργασίας

Σύμφωνα με έρευνα της DGB το 53% των εργαζομένων επιθυμεί μικρότερο ωράριο εργασίας. Πολλοί αισθάνονταν «άδειοι και εξουθενωμένοι». Η γερμανική κυβέρνηση όμως έχει διαφορετική στάση.Πάνω από ένας στους δύο εργαζομένους στη Γερμανία επιθυμεί μικρότερο ωράριο εργασίας. Αυτό είναι το πόρισμα έρευνας της κοινής γνώμης που εκπόνησε το Κέντρο Ερευνών της Βόννης για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων (DGB).

Την ίδια στιγμή ωστόσο η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει την αναθεώρηση του χρόνου εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας των ωραρίων – σχέδια που επικρίνονται έντονα από την DGB.

Πολλοί αισθάνονται εξουθενωμένοι

Το ποσοστό των εργαζομένων που θέλουν λιγότερες ώρες εργασίας τοποθετείται στο 53%, ενώ όσον αφορά τους άνδρες με παιδί, είναι ακόμα υψηλότερο (63%).

Βάσει της έρευνας οι άνδρες εργάζονται κατά μέσο όρο 37,1 ώρες και οι γυναίκες 30,8 ώρες εβδομαδιαίως, με αποτέλεσμα όσοι έχουν παιδιά συχνά να μη διαθέτουν το χρονικό περιθώριο να συμβάλουν στη φροντίδα και ανατροφή των παιδιών τους.

Ερωτώμενοι σχετικά με το πόσο συχνά αισθάνονται «άδειοι και εξουθενωμένοι» μετά τη δουλειά τους, το 29% των ανδρών απαντά «συχνά» ή «πολύ συχνά», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες φτάνει ακόμα και το 40%.

Η ευελιξία ως όχημα ανάπτυξης;

Η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει την ενισχυμένη ευελιξία του εργασιακού ωραρίου μέσω της αντικατάστασης του ημερήσιου ανωτάτου ορίου των οκτώ ωρών με ένα μέγιστο όριο σε εβδομαδιαία βάση, με απώτερο σκοπό την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Προσφάτως η πολιτικός της CDU Γκίτα Κόνεμαν τάχθηκε υπέρ της αναδιαμόρφωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας. «Αυτό σημαίνει να επιτρέπεται η εργασία εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, ακόμα και το Σαββατοκύριακο ή τη νύχτα».

Η ομοσπονδιακή υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) είχε ανακοινώσει για τον φετινό Ιούνιο ένα νομοσχέδιο για τον χρόνο εργασίας. Στο ομοσπονδιακό συνέδριο της DGB στα μέσα Μαΐου η επικεφαλής του SPD είχε πει πως «εάν εξαρτιόταν από το SPD και από εμένα προσωπικά, δεν θα αγγίζαμε καν το θέμα, αλλά βρίσκεται στη συμφωνία συνασπισμού».

Μετά το συνέδριο της DGB υπήρξε κριτική από την CDU προς τους συνδικαλιστές. Ο καγκελάριος Μερτς (CDU) είχε ταχθεί υπέρ των μεταρρυθμίσεων και αποδοκιμάστηκε με γιουχαΐσματα από μέρος του κοινού. Ως μέρος της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του συνασπισμού θέλουν να συναντηθούν με συνδικάτα και εργοδότες στην Καγκελαρία. Έως τη θερινή διακοπή των εργασιών πρέπει να υπάρχει ένα μεταρρυθμιστικό πακέτο για τους φόρους, την αγορά εργασίας, τις συντάξεις και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Επικρίσεις για τα κυβερνητικά σχέδια από την DGB

Η αντιπρόεδρος της DGB, Έλκε Χάνακ, επικρίνει τα μεταρρυθμιστικά σχέδια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, διαπιστώνοντας πως αυτά παραβλέπουν πλήρως την πραγματικότητα των εργαζομένων με οικογένειες.

Κατά την ίδια, «όταν οι εργαζόμενοι δουλεύουν μέχρι εξαντλήσεως, δεν αυξάνεται η αναπτυξιακή δυναμική, αλλά οι αναρρωτικές άδειες και ο αριθμός των ατυχημάτων». Αντιθέτως, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να εξυπηρετηθεί περισσότερο μέσω την παροχή κινήτρων στους εργαζομένους και τη διασφάλιση της υγείας τους.

Η Χάνακ διαπιστώνει πως είναι κρίσιμο οι εργαζόμενοι να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα συναπόφασης επί του εργασιακού ωραρίου τους. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες εργαζομένους, οι οποίες συχνά επωμίζονται και μεγάλο μερίδιο από τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών. Ταυτοχρόνως είναι σημαντικό να έχουν ένα προβλέψιμο ωράριο και όχι αυτό να καθορίζεται από τον εργοδότη τους.

Πηγή: ZDF

