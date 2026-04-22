Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να τεστάρουν τα όριά τους

Οι ΗΠΑ παρατείνουν την εκεχειρία με το Ιράν έως το τέλος των συνομιλιών, ενώ στον Λίβανο αυξάνεται η ένταση στο μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Το Ιράν δείχνει να αγνοεί τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της διακυβέρνησης Τραμπ, αψηφώντας χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες για επανέναρξη των διαπραγματευτικών επαφών στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ. Ενδεικτική της στάσης που φαίνεται να υιοθετεί η Τεχεράνη ήταν η χθεσινοβραδινή ξαφνική ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση, πως η εκεχειρία λήγει σήμερα στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, και όχι 24 ώρες αργότερα, στις 3 τα ξημερώματα αύριο, Πέμπτη 23/04, όπως είχε ορίσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με άλλα λόγια, το Ιράν αψήφησε το ευνοϊκότερο για εκείνο χρονικό περιθώριο που είχε καθορίσει αρχικά η αμερικανική πλευρά, δηλώνοντας ουσιαστικά πως το καθεστώς της Τεχεράνης είναι έτοιμο για πόλεμο ακόμα και πριν από την «επίσημη» λήξη της εκεχειρίας.

Διαλλακτικότερη στάση Τραμπ

Λίγες ώρες αργότερα, και αφού πλέον είχε επισήμως γίνει γνωστό ότι η μετάβαση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ ακυρώθηκε, ο πρόεδρος Τραμπ αποδείχθηκε διαλλακτικότερος. Με επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η εκεχειρία επεκτάθηκε μονομερώς «έως ότου η ιρανική πλευρά υποβάλει νέες προτάσεις ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις». Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται σήμερα από τη Wall Street Journal ως ένδειξη ότι η διακυβέρνηση Τραμπ προτιμά να συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν παρά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Ταυτόσημη είναι η ερμηνεία που υιοθετούν και κύκλοι της ισραηλινής κυβέρνησης, οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να δώσουν «άπλετο χρονικό περιθώριο στους Ιρανούς, έως ότου αποφασίσουν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», όπως ενημερώνουν την ελληνική υπηρεσία της DW καλά πληροφορημένες πηγές στην Ιερουσαλήμ.

Πάντως, ανεξάρτητα από τα κίνητρα που ώθησαν την Ουάσιγκτον να «χαρίσει» περισσότερο χρόνο στην Τεχεράνη για να προχωρήσει σε πρόσθετους διαπραγματευτικούς ελιγμούς, εντύπωση προκαλούν δημοσιογραφικές χθεσινοβραδινές διαρροές σε σαουδαραβικά μέσα, που φέρουν ανώτατους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος να τονίζουν πως «ουδέποτε το Ιράν ζήτησε παράταση της εκεχειρίας». Και ενώ ουδείς γνωρίζει εάν και πότε οι επαφές Ιράν-ΗΠΑ θα αρχίσουν ξανά στο Ισλαμαμπάντ ή αλλού, ήδη από σήμερα το πρωί, 22/04, δύο τάνκερ που κινούνταν στον Περσικό Κόλπο παρενοχλήθηκαν από στρατιωτικά πυρά άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης, γεγονός που προμηνύει ότι το επίκεντρο των επιχειρησιακών εξελίξεων στην περιοχή θα βρίσκεται στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Πριν από λίγη ώρα ωστόσο το ιρανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την παράταση της εκεχειρίας του Τραμπ.

Οξύνεται το μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ

Στο μεταξύ, στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάσταση οξύνεται. Συγκεκριμένα, η Χεζμπολάχ, με επίσημη ανακοίνωσή της, ανέλαβε την ευθύνη για εκτοξεύσεις ντρόουν που σημειώθηκαν χθες βράδυ, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες σε μεθοριακές κωμοπόλεις του βορείου Ισραήλ, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη επίσημες εκδηλώσεις για τη φετινή ισραηλινή Ημέρα της Ανεξαρτησίας, που θα διαρκέσουν έως τη σημερινή δύση του ηλίου. Ανταπαντώντας, οι IDF πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί βομβαρδισμούς κατά θέσεων της οργάνωσης στην κοιλάδα Μπεκάα, όπως μεταδίδουν κρατικά λιβανικά μέσα.

Τη στιγμή που αποδεικνύεται εξαιρετικά εύθραυστη η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Νότιο Λίβανο, όπου οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στην πραγματικότητα ποτέ δεν σταμάτησαν, αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δεύτερη κατά σειρά απευθείας συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου στην έδρα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον, παρότι η φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση, δια εκπροσώπων της, όχι μόνο συνεχίζει τις επικρίσεις της κατά της διακυβέρνησης του προέδρου Αούν για την απόφασή της να συνομιλεί με την ισραηλινή πλευρά, αλλά δηλώνει επανειλημμένα και με αμείωτη ένταση πως δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να καταθέσει τον οπλισμό της στον τακτικό λιβανικό στρατό.

