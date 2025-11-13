Μπατακλάν: Μία βραδιά τρόμου που άλλαξε τη Γαλλία

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από την πολλαπλή τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, με επίκεντρο το Θέατρο Μπατακλάν. Η Γαλλία θυμάται και τιμά τη μνήμη των θυμάτων.Με καταθέσεις στεφάνων, με σιωπηλές εκδηλώσεις μνήμης, αλλά και με κωδωνοκρουσίες σε όλες τις καθολικές εκκλησίες η Γαλλία τιμά σήμερα τη μνήμη των θυμάτων στις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλόνισαν τη χώρα πριν από ακριβώς δέκα χρόνια, στις 13 Νοεμβρίου 2015. Τα πρώτα λουλούδια εμφανίστηκαν ήδη, εδώ και λίγες ημέρες, στην κεντρική πλατεία Place de la République και σε άλλα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Ακόμη και πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Εθνικής Γαλλίας με την Ουκρανία στο Παρίσι, αργότερα σήμερα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

«Η οδύνη παραμένει, η Γαλλία θυμάται» αναφέρει ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν στην πλατφόρμα Χ. Στην πραγματικότητα ήταν μία ολόκληρη σειρά επιθέσεων που άφησε πίσω της 130 νεκρούς και περίπου 350 τραυματίες. Το πρώτο χτύπημα έγινε με εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στο στάδιο Stade de France, όπου εκείνη την ώρα η Εθνική Γαλλίας έπαιζε με τη Γερμανία. Στο γήπεδο βρίσκονταν μάλιστα ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και ο Γερμανός ομόλογός του Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Λίγο αργότερα οι δράστες εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυροβολισμούς σε έξι εστιατόρια και μπαρ στο κέντρο της πόλης.

Πιο αργά το ίδιο βράδυ μία ομάδα τρομοκρατών έφθασε στο Θέατρο Μπατακλάν, όπου έδινε συναυλία το αμερικανικό συγκρότημα Eagles of Death Metal μπροστά σε 1.500 φίλους της ροκ μουσικής. Οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά στη συνέχεια οι δράστες εισέβαλαν και στον χώρο της συναυλίας, πυροβολώντας αδιακρίτως εναντίον όλων.

Χώρα σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Μόνο μετά την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων εξουδετερώθηκαν οι τρομοκράτες. Ενώ οι επιθέσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ κήρυξε τη χώρα σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι αρμοδιότητες της αστυνομίας, να γίνονται πιο εύκολα κατ' οίκον έρευνες προς αναζήτηση υπόπτων, να επιβάλλονται περιορισμοί στις συναθροίσεις. Ύποπτοι για «ριζοσπαστική δράση» καταχωρούνται έκτοτε από τις αρχές σε ένα ειδικό ευρετήριο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της Γερμανικής Ραδιοφωνίας (DLF), περιλαμβάνει ήδη 16.000 ονόματα.

«Όταν μπήκαμε μέσα, αντικρύσαμε μία εικόνα σφαγής, μύριζε αίμα και μπαρούτι, υπήρχαν πτώματα παντού» θα πει λίγα χρόνια αργότερα στην Deutsche Welle ο Μισέλ Καμπός, ένας από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στον χώρο της επίθεσης στο Μπατακλάν. «Ήταν σαν να περιμένω στην ουρά για την κόλαση» σημειώνει από την πλευρά του ο Φριτς Γκέπινγκερ, ένας Γαλλο-Χιλιανός φωτογράφος που έτυχε να βρίσκεται στο Μπατακλάν εκείνο το βράδυ.

«Η δύναμη του πολιτισμού»

Το αποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος» ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου. Ο μόνος (σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα γνωρίζουν οι γαλλικές αρχές) από τους δράστες που επέζησαν της επίθεσης καταδικάστηκε το 2022 σε ισόβια κάθειρξη. Ποινές επιβλήθηκαν και σε άλλα 19 άτομα για συμμετοχή ή συνέργεια στο έγκλημα.

«Θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών, αλλά και να γιορτάσουμε τη δύναμη του πολιτισμού και της Δημοκρατίας, δεν κέρδισαν οι τρομοκράτες» δηλώνει σήμερα στον ραδιοσταθμό RMC ο Αρτούρ Ντενουβό, ένας από τους επιζήσαντες των επιθέσεων. Μέχρι σήμερα ο Ντενουβό ήταν επικεφαλής του συλλόγου «Life for Paris» που τιμά τη μνήμη των θυμάτων και στέκεται αρωγός στους συγγενείς τους. Ωστόσο από σήμερα, ακριβώς δέκα χρόνια μετά την ημέρα της φρίκης, ο σύλλογος αυτός παύει να υφίσταται και αυτοδιαλύεται με απόφαση των μελών του. Και αυτό γιατί, όπως λέει ο Ντενουβό, «δεν θέλουμε να παραμείνουμε συνεχώς καθηλωμένοι στον ρόλο του θύματος».

Πηγές: ARD, DLF, dpa, AFP

