Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF ανοίγει τις φτερούγες του πάνω από την πόλη της Αθήνας, γεμίζοντας την πόλη με εικόνες ήχους, μουσικές, διαλόγους, δίνοντας το οξυγόνο που απλόχερα προσφέρει η τέχνη. Χρειαζόμαστε την ενέργεια που οι ταινίες του AIDFF θα δημιουργήσουν μια και το ίδιο το φεστιβάλ γιορτάζει φέτος την ύπαρξή του.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF θα ανοίξει τις πύλες του για 10η συνεχόμενη χρονιά ανανεώνοντας έτσι το ραντεβού του με το κοινό και τους δημιουργούς μέσα από καθημερινές προβολές, ειδικά αφιερώματα και πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων. Τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται το 10ο Επετειακό φεστιβάλ θα διεξαχθεί 9-15 Δεκεμβρίου στον Ιστορικό κινηματογράφο Στούντιο, Σταυροπούλου 33 και στο BlackBox Theater Cinema Μπούσγου 22Β .

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να απολαύσουμε 120 ταινίες με 80 πρεμιέρες από 35 χώρες σε όλες τις κατηγορίες του ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, Μυθοπλασία, μεγάλου και μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, Νέοι Σκηνοθέτες, πειραματικές, animation, video art, video dance. Το φεστιβάλ εξασφάλισε ταινίες προερχόμενες από μια νοητή γεωγραφική βεντάλια, πετυχαίνοντας μια πολυφωνία και δίνοντας στους θεατές τη δυνατότητα να απολαύσουν διαφορετικές κουλτούρες σε διαφορετικά τοπία, πολιτιστικές αναφορές, ιδιαίτερα ταξίδια μνήμης οικολογικής ευαισθητοποίησης, με όλα τα κοινωνικά μας θέματα να έχουν αναφορά στο παρελθόν, στο σήμερα αλλά και στο αύριο.

Το φεστιβάλ κάθε χρόνο φιλοξενεί εκατοντάδες ταινίες από όλον τον κόσμο με δεκάδες πρεμιέρες, που έχουν ως αντικείμενο την προβολή του σύγχρονου κινηματογραφικού έργου και τη συνεχή ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ των δημιουργών και του κοινού. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια των δημιουργικών παράλληλων εκδηλώσεων του, διοργανώνει και φιλοξενεί μεγάλα και ολοκληρωμένα θεματικά ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Το Φεστιβάλ, προωθώντας την ιδέα του ψηφιακού κινηματογράφου, προσδιόρισε και προώθησε την έννοια του Νέου Κινηματογράφου και αποτελεί το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που αγκάλιασε όλα τα είδη της κινηματογραφικής τέχνης. Με λεπτομερή σχεδιασμό της ταυτότητας του κατάφερε σε αυτά τα χρόνια να γίνει αγαπημένος προορισμός των απανταχού κινηματογραφιστών. Μέσα, λοιπόν, από αυτήν τη συνθήκη δημιουργείται σταθερά μία νέα γενιά δημιουργών με ανοιχτούς ορίζοντες, χωρίς διαχωριστικές γραμμές.

To Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας απέκτησε πιστοποίηση EFFE label 2019-2021, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Φεστιβάλ Τέχνης (EFA). H πιστοποίηση EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωκοινοβούλιο. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα το βρείτε στη σελίδα του AIDFF www.aidff.com

Το φεστιβάλ διεξάγεται με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διοργάνωση /Πολιτιστικός Οργανισμός ΚΟΥΙΝΤΑ / Tickets Tickets www.koyinta-organization.com www.aidff.com

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=ut_60BIbSpQ