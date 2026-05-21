Global Sumud Flotilla: Διεθνής κατακραυγή για τον Μπεν-Γκβιρ

Σφοδρές είναι οι διεθνείς αντιδράσεις πολλών κυβερνήσεων για το εθνικιστικό παραλήρημα του Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και την εξευτελιστική μεταχείριση ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Παγκόσμια κατακραυγή και αποτροπιασμό προκάλεσε βίντεο που ανήρτησε χθες στην πλατφόρμα Χ ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Στο βίντεο καταγράφεται ο ίδιος να κυματίζει τη σημαία του Ισραήλ, ενώ μπροστά του οι αστυνομικοί είχαν αναγκάσει δεκάδες ακτιβιστές να παραμένουν δεμένοι πισθάγκωνα με το κεφάλι στο έδαφος, την ώρα που ακουγόταν δυνατά από τα μεγάφωνα ο ισραηλινός εθνικός ύμνος.

Οι εικόνες εθνικιστικού παραληρήματος κάνουν από χθες τον γύρο των διεθνών ειδησεογραφικών μέσων, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους της διεθνούς κοινής γνώμης.

Kαταδίκη από πολλές χώρες

Τις απαράδεκτες αυτές εικόνες καταδικάζουν σύσσωμες οι ξένες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας, ως επίσης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Έντονη ήταν και η αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης, τόσο μέσω ανάρτησης του πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφαν Ζάιμπερτ όσο και του του Γερμανού υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

«H πράξη αυτή έρχεται σε ριζική αντίθεση με τις αξίες που η Γερμανία θέλει να πρεσβεύει από κοινού με το Ισραήλ», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων από το Βερολίνο. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκιντόν Σάαρ «για τα σαφή λόγια που βρήκε για να να καταδικάσει αυτή την απερίγραπτη συμπεριφορά». Παρόμοια κριτική άσκησε και ο Στέφεν Ζάιμπερτ.

Τα υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου με διαβήματά τους ζητούν την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα. Ισραηλινοί διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις από τα υπουργεία Εξωτερικών των χωρών που έχουν διαπιστευθεί.

Αμηχανία στην κυβέρνηση

Η ισραηλινή κυβέρνηση δείχνει αμήχανη, με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ να καταδικάζουν με δηλώσεις και με αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο τις ενέργειες του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των ισραηλινών ΜΜΕ που τείνουν να μην προβάλουν ιδιαίτερα τον διεθνή σάλο που προκλήθηκε, η εφημερίδα Χάαρετς, σε εκτενές ρεπορτάζ, αναφέρει ότι ο αραβοϊσραηλινός ανθρωπιστικός φορέας παροχής νομικής βοήθειας Adalah ανέθεσε την Τετάρτη σε κλιμάκιο δικηγόρων εθελοντών της νομικής της υπηρεσίας να μεταβεί στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου κρατούνται οι ακτιβιστές, όπου και έλαβε δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις.

Από τη σχετική έκθεση, που έχει ήδη δημοσιοποιήσει, προκύπτει ότι οι ακτιβιστές του διεθνούς ανθρωπιστικού στολίσκου Global Sumud Flotilla υπέστησαν βία – σωματική και λεκτική – από τους ισραηλινούς αστυνομικούς, ενώ δεν έλειψαν και σοβαρά περιστατικά σεξουαλικού εξευτελισμού.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τρεις ακτιβιστές χρειάστηκε να νοσηλευτούν, δεκάδες υπέστησαν τραύματα στα πλευρά και αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ άλλοι φέρουν τραύματα από τις πλαστικές σφαίρες των κομάντος του IDF κατά τη διάρκεια της κατάληψης των πλοιαρίων στα οποία επέβαιναν.

Πηγές: DW News με πληροφορίες από Αp, afp, dpa, reuters

