Βιέννη: Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου

Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων, 4 Ἰανουαρίου 2026, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης. Μὲ τὸν Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννης Νικολίτσης, ὁ Πρεσβύτερος Οἰκονόμος Ἀριστείδης Γανώσης καὶ ὁ Διάκονος Γεώργιος Meleshko.

Στὸ κήρυγμά του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή, ἑστιάζοντας στὴν προτροπὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου: «Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ». Τόνισε ὅτι αὐτὴ ἡ κλήση δὲν συνιστᾶ ἁπλῶς ἕνα ἠθικὸ σύνθημα ή μία θρησκευτικὴ παρότρυνση, ἀλλὰ μία ὀντολογικὴ πρόσκληση. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νὰ γίνει τόπος τῆς φανερώσεως τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ιωάννης ὁ Πρόδρομος δὲν κηρύττει ἕναν Θεὸ μακρινό, ἀλλὰ ἕναν Θεὸ ἐρχόμενο. Η ἔλευση τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἁπλὸ ἱστορικὸ γεγονός, εἶναι Μυστήριο ποὺ ζητᾶ χῶρο, καὶ ὁ χῶρος αὐτὸς εἶναι ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε ὅτι ἡ προετοιμασία δὲν ἀφορᾶ τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ τὸ ἐσωτερικό: τὰ «σκολιὰ» τῆς καρδιᾶς, τὰ τραχέα τῆς συνειδήσεως καὶ τὶς στρεβλώσεις τῆς ὑπάρξεως. Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι τὰ Φῶτα δὲν εἶναι ἑορτὴ τοῦ φυσικοῦ φωτός, ἀλλὰ ἡ Φανέρωση καὶ Ἀποκάλυψη τῆς Ἁγίας Τριάδος. Στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ δὲν φωτίζονται μόνο τὰ ὕδατα, ἀλλὰ ὁλόκληρη ἡ κτίση. Ωστόσο, ἡ κτίση φωτίζεται στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ ἄνθρωπος προσφέρεται ὡς λειτουργός της. Κλείνοντας, ἐπεσήμανε ὅτι χωρὶς μετάνοια τὸ Φῶς δὲν γίνεται χαρὰ ἀλλὰ κρίση. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ ὄχι ἁπλῶς νὰ παρευρεθοῦμε σὲ μία ἱερὴ ἀκολουθία, ἀλλὰ νὰ ἑτοιμαστοῦμε νὰ δεχθοῦμε τὸ Φῶς, τὸ ὁποῖο δὲν φωτίζει γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τον ἄνθρωπο, ἀλλὰ γιὰ νὰ τον μεταμορφώσει.