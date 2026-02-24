Η ιστορική μνήμη των 200 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το 1944 ζωντανεύει μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν και σύντομα θα ενταχθούν στο αρχειακό υλικό που τεκμηριώνει τις θηριωδίες που διέπραξαν οι Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής της χώρας μας.

Ανάμεσα στους 200 εκτελεσθέντες περιλαμβάνονται και τρεις Έλληνες Εβραίοι:

1. Καράσσο Μωυσής, από τη Θεσσαλονίκη. Έμπορος (ή υποδηματεργάτης). Στέλεχος του ΚΚΕ, προηγουμένως εξόριστος στην Ανάφη.

2. Περαχιά Ανρί, από τη Θεσσαλονίκη. Εργάτης. Στέλεχος του μαρξιστικού ρεύματος κατά τον Μεσοπόλεμο, υποψήφιος βουλευτής στις επαναληπτικές εκλογές Θεσσαλονίκης το 1933. Εξέδιδε την εφημερίδα «Προλετάριος» στα ελληνικά και στα λαντίνο (ισπανοεβραϊκά), και είχε ιδρύσει το «Ακαδημαϊκό Βιβλιοπωλείο». Στη συνέχεια, εξόριστος/έγκλειστος στην Ακροναυπλία.

3. Εζρατής Αλμπέρτος, από τη Θεσσαλονίκη. Τσαγκάρης, προηγουμένως εξόριστος/έγκλειστος στην Ακροναυπλία.

Ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που συμμετείχαν στον αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού, είτε εντασσόμενοι στις μονάδες του Ελληνικού στρατού στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο είτε και στην Εθνική αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, το φωτογραφικό υλικό να περιέλθει στην κυριότητα της Ελληνικής Πολιτείας διότι θα συμβάλλει καταλυτικά όχι μόνο στην εμβάθυνση της ιστορικής έρευνας αλλά θα εμπλουτίσει το φορτίο της μνήμης που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά ώστε το κοινό σημείο αναφοράς να είναι η θωράκιση της αξίας της ελευθερίας απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον ολοκληρωτισμό και τον τυφλό φανατισμό που επιτίθενται στη σύγχρονη κοινωνία.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2026

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος