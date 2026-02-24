Αναζήτηση

Ανάμεσα στους 200 εκτελεσθέντες περιλαμβάνονται και τρεις Έλληνες Εβραίοι

Στην καρδιά της δυτικής Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι οθωμανικοί...

Φάκελοι Έπστιν: Ελεύθερος με εγγύηση ο Μάντελσον

Με την κατηγορία υπόπτου για παράβαση καθήκοντος, ο τέως...

Με «άδεια χέρια» στο Κίεβο φον ντερ Λάιεν και Κόστα

Με «άδεια χέρια» στο Κίεβο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω...

Ανάμεσα στους 200 εκτελεσθέντες περιλαμβάνονται και τρεις Έλληνες Εβραίοι

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ / INTERVIEWS-ARTIKEL

Η ιστορική μνήμη των 200 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το 1944 ζωντανεύει μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν και σύντομα θα ενταχθούν στο αρχειακό υλικό που τεκμηριώνει τις θηριωδίες που διέπραξαν οι Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής της χώρας μας.

Ανάμεσα στους 200 εκτελεσθέντες περιλαμβάνονται και τρεις Έλληνες Εβραίοι:

1. Καράσσο Μωυσής, από τη Θεσσαλονίκη. Έμπορος (ή υποδηματεργάτης). Στέλεχος του ΚΚΕ, προηγουμένως εξόριστος στην Ανάφη.

2. Περαχιά Ανρί, από τη Θεσσαλονίκη. Εργάτης. Στέλεχος του μαρξιστικού ρεύματος κατά τον Μεσοπόλεμο, υποψήφιος βουλευτής στις επαναληπτικές εκλογές Θεσσαλονίκης το 1933. Εξέδιδε την εφημερίδα «Προλετάριος» στα ελληνικά και στα λαντίνο (ισπανοεβραϊκά), και είχε ιδρύσει το «Ακαδημαϊκό Βιβλιοπωλείο». Στη συνέχεια, εξόριστος/έγκλειστος στην Ακροναυπλία.

3. Εζρατής Αλμπέρτος, από τη Θεσσαλονίκη. Τσαγκάρης, προηγουμένως εξόριστος/έγκλειστος στην Ακροναυπλία.

Ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που συμμετείχαν στον αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού, είτε εντασσόμενοι στις μονάδες του Ελληνικού  στρατού στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο είτε και στην Εθνική αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, το φωτογραφικό υλικό να περιέλθει στην κυριότητα της Ελληνικής Πολιτείας διότι θα συμβάλλει καταλυτικά όχι μόνο στην εμβάθυνση της ιστορικής έρευνας αλλά θα εμπλουτίσει το φορτίο της μνήμης που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά ώστε το κοινό σημείο αναφοράς να είναι η θωράκιση της αξίας της ελευθερίας απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον ολοκληρωτισμό και τον τυφλό φανατισμό που επιτίθενται στη σύγχρονη κοινωνία.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2026

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

KIS ANNOUNCEMENT ON THE PHOTOGRAPHIC ARCHIVE OF THE EXECUTED OF KAISARIANI

The historical memory of the 200 resistance fighters executed at the Kaisariani Shooting Field in 1944 is brought vividly to life through photographs that have recently been published and will soon be incorporated into the archival material documenting the atrocities committed by the Nazis during the occupation of our country.

Among the 200 executed were also three Greek Jews:

1. Moses Karasso, from Thessaloniki. A merchant (or shoemaker by trade), a member of the Communist Party of Greece (KKE), previously exiled to Anafi.

2. Henri Perachia, from Thessaloniki. A worker and prominent figure in the Marxist movement during the interwar period, he stood as a parliamentary candidate in the 1933 repeat elections in Thessaloniki. He published the newspaper Proletarios in Greek and Ladino (Judeo-Spanish) and founded the “Academic Bookstore.” He was later exiled and imprisoned in Akronafplia.

3. Albertos Ezratis, from Thessaloniki. A cobbler, previously exiled and imprisoned in Akronafplia.

They were among the thousands of Greek Jews who took part in the struggle against fascism and Nazism, whether by serving in the ranks of the Greek Army during the Greco-Italian War or by joining the National Resistance against the German occupying forces.

The Central Board of Jewish Communities in Greece expresses its satisfaction with the decision of the Greek Government that the photographic material will pass into the ownership of the Hellenic State. This decision will contribute decisively not only to the deepening of historical research, but also to strengthening the legacy of memory passed down from generation to generation, so that our shared point of reference remains the safeguarding of the value of freedom against intolerance, totalitarianism, and blind fanaticism that threaten contemporary society.

Athens, 24 February 2026

Central Board of Jewish Communities in Greece

Μάρτιος 2025

